¿De las fake news a las fucking news?

El Mobile 2020 ya es historia sin haber abierto sus puertas. La retirada por goteo de importantes compañías ha acabado contagiando el miedo de manera más letal que el coronavirus. Y no es por las fake news, porque ninguna noticia alarmante sobre contagios se ha fechado en España. Tendríamos que empezar a hablar de las facking news, esas jodidas noticias, inocuas una a una, pero que convenientemente sumadas e interpretadas, quizás manipuladas, provocan una alarma inexistente o poco probable.

Esta mañana María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, decía en Hoy por Hoy que el pánico es absurdo y el mundo no se ha parado. Y así es… Ámsterdam celebra hoy con normalidad la mayor feria del sector audiovisual, con 52.000 asistentes. En Singapur, en donde se han detectado 45 infecciones, se inauguró ayer la feria de aviación más importante de Asia. Y Jerusalem abre hoy la mayor feria de startups del mundo. Es más, antes de que acabe el día millones de personas comprarán un teléfono de una de las marcas que no vendrán a Barcelona en abarrotados almacenes a los que habrán llegado tras viajar en metros y autobuses atestados. En fin, que nos hemos quedado con la brocha en la mano y con esa sonrisa estúpida que se le queda a quien piensa: ¡qué he hecho yo para merecer esto!