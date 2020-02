Jim Carrey persigue al erizo azul

Sonic, el rapidísimo erizo azul, fue uno de los videojuegos más populares de la década de los 90. Ahora, al igual que ha ocurrido con otros personajes de consolas como Súper Mario Bros, ha ampliado horizontes y se ha lanzado a la aventura cinematográfica.

El argumento del film, que une la animación con los personajes reales, es sencillo. Sonic tiene que abandonar precipitadamente el planeta en el que vive y recala en la Tierra, concretamente en un pequeño pueblo de Montana. Allí conocerá y se hará amigo y colega del sheriff de la localidad, interpretado por James Marsden y se tendrá que enfrentar a Jim Carrey, el Doctor Robotnik, un malvado que quiere conseguir a toda costa sus súper poderes energéticos.

Jim Carrey llevaba 4 años alejado del cine. No así de la televisión, en donde le vemos en la serie Kidding. En Sonic interpreta, como casi siempre, a un personaje histriónico y excesivo, pero muy divertido y que recuerda a malos de cine y televisión como el Pierre Nodoyuna de los Autos locos o el Profesor Fate que hizo Jack Lemmon en La Carrera del siglo. “Casi siempre elijo los papeles porque me gustan. Hay directores que están teniendo mucho éxito y que me vienen a ver y me dicen: Yo crecí viéndote y ahora quiero hacer algo contigo. Y eso te da una nueva vida. Y dentro de 30 años otro director me volverá a decir: Quiero hacer algo contigo porque crecí contigo y así es como me mantengo en forma”, explica el actor.

Jim Carrey en una escena de Sonic: La película / Paramount Pictures

Las primeras imágenes que se difundieron de Sonic no gustaron nada a los numerosos fans del videojuego. La película y el personaje digital se retocaron y el estreno se retrasó. Ahora finalmente llega a las pantallas. Una película familiar llena de humor ácido y descarado con un personaje, el erizo azul, que ha venido para quedarse en el cine.