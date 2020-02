'Hasta que la boda nos separe', teoría cómica del amor accidental

Hay en el cine de Dani de la Orden una constante, anclar cada de sus historias a un tiempo y una generación, contar el amor, la pérdida o los miedos desde personajes reconocibles y situaciones cotidianas. Tras adaptar el drama teatral Litus, el joven realizador regresa a la comedia amorosa, que no romántica, a partir del remake de una película francesa, La wedding planner.

Belén Cuesta interpreta a Marina, esa organizadora de bodas, segura de sí misma, decidida a vivir la vida alejada de cualquier compromiso y con una coraza que la blinde de cualquier sentimiento y sufrimiento. La ganadora del Goya vuelve a trabajar con el director, al igual de Álex García, en el papel de hombre sensible, desorientado e incapaz de afrontar sus líos mentales y sentimentales. La tercera en este triángulo amoroso es Silvia Alonso, la aspirante a novia perfecta.

Una noche de pasión y una boda por accidente son el motor de esta comedia de enredo que desmonta el ideal romántico de las películas americanas de los 90. Y lo hace dotando a sus personajes, dentro de las necesidades de la ficción, de mayor realismo y patetismo. Lo interesante de su propuesta es que el amor no es aspiracional, es accidental, no se puede programar ni marcar como expectativa

"Esta no es una comedia romántica, es una anticomedia romántica, no estás deseando que acabe bien. Es una película que te muestra la realidad sobre el amor y en las comedias de los noventa te mostraban lo que tenía que ser el amor, lo que es un fake absoluto". Comparte Álex García ese espíritu del cine de Dani de la Orden, una capacidad especial para captar lo generacional, los estados de ánimo del paso del tiempo, en su caso, de la veintena a la treintena. Los fantasmas de la estabilidad, el vértigo a no cumplir lo tradicionalmente establecido.

En esa mirada al presente, sus películas también ofrecen un nuevo modelo de hombre. En pleno debate sobre cómo definir la masculinidad en los tiempos del feminismo, los personajes masculinos son inseguros y dubitativos, hombres cuyo reto es verbalizar sus sentimientos. "Estamos más acostumbrados a tapar que a sacar la verdad y eso le pasa a mi personaje. En toda la filmografía de Dani de la Orden los tíos suelen ser muy papanatas y cobardes. Es lo que más me gustaba, porque creo que los hombres en común tenemos algo que ver con eso. Yo soy muy fan de las pelis de Alberto San Juan y Ernesto Alterio, que eran unos pringados, aunque iban de machirulos. Por eso, intento en este personaje abrirme en canal para que vean mi parte más insegura y eso dé pie a la comedia"

Rodada entre Madrid y Tenerife, en esta comedia juguetona, sin demasiada chispa pero efectiva, también participan Adrián Lastra, Mariam Hernández o Ernesto Sevilla, con un fantástico prólogo el daño que nos ha hecho Pretty Woman. Pero son los padres, interpretados por Gracia Olayo y Antonio Dechent, los que se lucen en esta historia amable y entretenida que, además, cuenta con la música de Carolina Durante, la banda que quizás mejor ha sintonizado con la incertidumbre y la falta de certezas de una generación.