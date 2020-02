La juventud tiene AMBRE

Se escribe sin hache y en mayúsuclas. Ellos son AMBRE y acaban de sacar su primer disco de larga duración que, solo con el título, deja claras las intenciones de este cuarteto madrileño. Nunca pasa nada habla del inmovilismo social, de la ansiedad de la juventud, del placebo que son las drogas para evadirse y de temas tan crudos como la violencia de género y el drama de la inmigración. Se declaran como una banda de Cheesburguer pop y los ingredientes de está apetitosa hamburguesa son el synth pop, el disco funk y la electrónica con salsa de nostalgia, todo envuelto con un hitazo que se va a bailar más de lo que pensais: Me siento tan moderno.

AMBRE agarra fuerte la bandera generacional –la millennial– como un puñal directo al corazón del inmovilismo social. "Sentimos un montón de cosas muy rápido, parecen que pasan muchas cosas en nuestro mundo interior pero fuera no pasa nada", expone Antonio, vocalista y letrista del grupo, en gran parte de las frases de este primer elepé del grupo. Y va más allá. También apunta que gran parte de esta disociación –que tiene como punto de partida en el tema Solo conmigo– es parte de culpa de uno mismo porque "estamos desorientados". Una generación, la suya y la de tantos, que está hiperformada y que acapara tantas expectativas que "le damos un montón de vueltas al coco, pero luego la realidad social y económica nos tiene con las manos atadas". Y, además, en este trabajo hacen visible el consumo de drogas que muchos jóvenes usan como válvula de escape.

Sin embargo, a medida que vas degustando su álbum vas viendo cómo estos jóvenes intentan agarrarse a un halo de luz con temas sobríos como Lodo, Solo salir, Ya está, o el más colorista Todo me sienta bien. "Se reproducen tantas realidades, tantas multiverdades que pasan simultáneamente que luego no puedes vivir cada una de esas cosas con la intensidad que se necesita o el tiempo que requieren las cosas para suceder", relatan. Por ejemplo, la grabación Nunca pasa nada (Subterfuge Records, 2020) es un trabajo quese centra en ese tiempo (tan necesitario) y que acostumbramos a no tener en la actualidad. De aquí salió Me siento tan moderno, un hitazo disco pero nostálgico con un punto cínico en el que asumes el rol de un personaje que está agusto con la modernidad.

"Nos ha llevado un montón de tiempo (la grabación), dándole vueltas a ideas y canciones, y realmente no se puede llegar a este punto sin ese tiempo", asegura Antonio Trapote (voz y guitarra), que lleva la voz cantante sobre el escenario y en la entrevista. Junto a él están Javier Oleaga (guitarra y teclista), José Doel (teclista) y Pablo Salmerón (batería). Aunque este es su trabajo más visual, ya cuentan con un EP de 2018 llamando Mercury men totalmente en inglés. Ahora cantan en español. "Al final te acabas sintiendo más agusto y unido al significado de las cosas cuando puedes expresarte en tu totalidad, donde tienes más herramientas", explica José, aunque añaden que el cambio no se debe a que el público pueda o no entender el mensaje ya que "la gente joven ya escucha música en cualquier idioma".

La violencia de género y el drama de la inmigración en los mares también tienen parte de presencia en su disco. Ha pasado (le he matado) y Sangre, respectivamente, hablan de esto. El primero cuenta con una temática "bastante sórdida" que se camufla con una suave armonía, mientras que el segundo es más certero con una frase demoledora que dice "el mar está lleno de sangre". "Somos capaces de irnos a esas playas y bañarnos tranquilamente a pocos kilómetros de donde está pasando esto", resume José. Todo ello con un sonido muy sintético que marca un sello de identidad muy característico de una nueva ola de bandas jóvenes que sienten la necesidad de gritar y ser comprendidos. La juventud tiene AMBRE.