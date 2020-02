Manuel Vilas: "El capitalismo es un animal desbocado que no sabemos a dónde nos va a llevar"

Manuel Vilas (Barbastro, 57 años) es poeta, escritor y colaborador de la Cadena SER y El País. Alegría es su última novela y en ella sigue esa línea de autoficción que descubrimos en 'Ordesa', su gran éxito. Sigue esa mirada a sus padres, a sus hijos y a esa España que tanto ha cambiado desde los años 60 y hasta hoy. Una novela con un tono más sereno que 'Ordesa', pero con ese costumbrismo moderno que tanto ha cautivado a los lectores.

Vilas destaca en la novela y en la entrevista lo que llama la ética del agradecimiento. Él, a diferencia de otros autores, dice, ha buscado en sus novelas la comprensión de sus padres, más allá del enjuiciamiento. Comprenderlos más que juzgarlos. "No nos damos cuenta de lo que tenemos y queremos hasta que lo perdemos", coinciden Pepa Bueno y él.

A preguntas de los oyentes Manuel Vilas reconoce que hay una deuda en la literatura con las figuras maternas. "Se escribe más de los padres que de las madres" y él ha pretendido resarcirlo.

También hemos conversado sobre el mundo en general, Estados Unidos y España en particular. "El capitalismo nos ha hecho desconfiados y es un sistema, además, que no tiene alternativa". Para Vilas es un animal desbocado que no sabemos a dónde nos va a llevar y que ha alienado al ser humano. A diferencia de lo confiados que eran sus padres, su padre en concreto, nosotros albergamos desconfianza, miedo y hostilidad.

A pesar de que Vilas pasa temporadas en Estados Unidos, considera que es un país para enamorarse durante un cuarto de hora, nada más. Prefiere España y considera que España tiene arreglo.