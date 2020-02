SER Consumidor: ¿Existe el desayuno ideal?

¿Hay intereses en marcarnos un tipo de desayuno?

Desayunamos mal, a veces no desayunamos, pero ¿hay un desayuno ideal?¿Hay intereses en la industria alimentaria en que los consumidores hagamos un tipo de desayuno donde se incluyen determinados productos que no son los más saludables? Hemos preguntado en la calle y lo hablaremos con uno de nuestros dietistas-nutricionistas, Juan Revenga. A él le haremos un test para que nos diga, de los alimentos habituales en muchos desayunos, cuales son bueno y no.

Así estamos cambiando los consumidores

Un estudio de Nielsen presentado esta semana marca claras tendencias y cambios entre los consumidores a la hora de comprar. Más comida en casa…¡pero comprándola ya elaborada o procedente de los restaurantes preferidos!, más productos gourmet, más dispuestos a cambiar lo de siempre, más preocupados por cómo se hacen las cosas… Lo hablaremos con la portavoz de la consultora Nielsen.

Día Mundial de las Legumbres

El consumo de legumbres en nuestro país es bastante testimonial. Y como esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Legumbres, con el apoyo de la FAO, hablaremos con la tecnóloga de los alimentos Beatríz Robles para que nos de argumentos para comer más, para saber qué nos aportan, si todas son iguales, si la legumbre puede ser plato único o si son un buen recurso las que están envasadas.

Una app para comprar en el barrio

Conoceremos un app que ayuda a los vecinos a saber las ofertas de las tiendas de su barrio para comprar en cercanía y alimentando el comercio de la zona.

Y nuestro asesor…

Francisco Ferrer, asesor jurídico de FACUA, ayudará a resolver sus problemas a los oyentes que nos han planteado dudas, denuncias, conflictos…