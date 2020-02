El documental de Netflix que ha reabierto el caso sobre el asesinato de Malcolm X

La oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., ha comunicado que está revisando el caso de asesinato en 1965 del activista de derechos civiles Malcolm X después de que una serie de documentos de Netflix planteara preguntas sobre dos de los hombres condenados en el caso.

"El fiscal de distrito de Manhattan se ha reunido con representantes del Proyecto Inocencia y un abogado asociado con respecto a este asunto", dijo en un comunicado el portavoz de Vance, Danny Frost, quien apuntó que "se ha determinado que la oficina del fiscal de distrito comenzará una revisión preliminar del asunto, que informará a la oficina sobre qué pasos de investigación adicionales se pueden emprender".

La revisión se produce cuando Netflix acaba de empezar a emitir en su plataforma una serie documental titulada ¿Quién mató a Malcolm X?.

Uno de los fiscales asignados a la revisión es Peter Casolaro, quien también trabajó en la investigación que despejó el caso de los Cinco de Central Park, otro caso que Netflix convirtió en serie de televisión y que muestra el racismo y la mala praxis judicial en la historia de Estados Unidos.

Malcolm X fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en el Audubon Ballroom del vecindario de Washington Heights, en el distrito neoyorquino de Manhattan, el 21 de febrero de 1965. Aproximadamente un año antes de su asesinato, Malcolm X había abandonado la Nación del Islam, lo que provocó amenazas de muerte de miembros de la comunidad.

Tres hombres fueron acusados de su asesinato: Mujahid Abdul Halim (también conocido como Talmadge Hayer o Thomas Hagan), Muhammad Abdul Aziz (también conocido como Norman 3X Butler) y Khalil Islam (también conocido como Thomas 15X Johnson). Todos ellos fueron condenados a cadena perpetua.

Si bien Halim dijo que estuvo involucrado en el complot para matar a Malcolm X, afirma que Aziz e Islam eran inocentes. Aziz, de 81 años, fue puesto en libertad condicional en 1985 y ha mantenido su inocencia. Islam murió en 2009 y también dijo que no estaba involucrado.

La serie de Netflix se centra en las coartadas de Aziz y el Islam. Según la cadena de televisión CNN, Aziz sostiene que estaba en casa cuidando de su pierna lesionada la noche del asesinato de Malcolm X. El documental cuenta que un abogado de derechos civiles, William Kunstler, obtuvo documentos del FBI que respaldan la versión de Halim y nombra a otros cómplices

Esta semana, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan dijo que estaba revisando el caso junto con el Proyecto Inocencia, una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a exonerar a personas condenadas injustamente.

Los documentales televisivos, los true crime o las series de no ficción se han convertido en una forma de resolver o remover algunos casos complejos donde no todo estuvo tan claro desde el principio. La serie de Ava Duvernay, Así nos ven muestra cómo en un caso de violación se acusó injustamente a cinco niños negros que luego resultaron ser inocnentes. El director Andrew Jarecki destapó en la serie de HBO, The Jinx (El Gafe), los crímenes de Robert Durst

Surviving R. Kelly, estrenada en enero de 2019, sobre el cantante de R&B, sirvió para que se volvieran a poner sobre la mesa las acusaciones de varias menores sobre violación. La policía reabrió el caso y el 23 de febrero le acusó de diez cargos de abuso sexual. También el pasado año Lorena, en Amazon Prime Video, obligó a los medios a reflexionar sobre la forma en la que habían juzgado, en los noventa, a una mujer abusada que cortó el pene a su marido.