Jon Plazaola: "En mi familia hemos sido working class toda la vida"

El actor Jon Plazaola visita #ElFaroViento bajo el seudónimo de Jonny Platz. Habla del mar, esa imagen de su infancia de la calma y de ir hasta Zumaya en un tren su abuelo el que fue para él "el idólo de su vida". "Lo que más nos enseñó mi abuelo fue a amenizar la vida, a sacar la sonrisa. Solía llamar a la radio y todo para contar chistes", ha confesado el actor.

La imagen de su infancia, a la que viaja en la máquina del tiempo en la que a veces se convierte #ElFaro, ha recordado el papel que tuvieron en su vida los cromos y la manera en la que su abuela lo observaba fascinada por su ferviente pasión como coleccionista. Recita, aún, en directo durante la madrugada la selección holandesa de fútbol, "de niño aprendes las listas como si nada", ha explicado.

De cromos hemos pasado a hablar de Harrison Ford. "También coleccionaba cromos de efectos especiales, el más buscado era el de la bola que persigue a Indiana Jones, me costó muchísimo", contaba. Lo que no se podía imaginar es que años después se acabaría conociendo a John Baker, un especialista en efectos especiales que había sido el diseñador de esa bola que había estado tan presente en su infancia. “Lo que no me podía imaginar es que tras presentarme me soltase con su acento anglosajón: 'Hombre, eres el de 'Allí abajo'. El hombre que había cambiado mi niñez veía la serie", ha confesado Plazaola.

Recuerda a su padre, que no duda en definir como "un buen contador de historias", llevándolos de acampañada cerca de los Pirineos y buscándose la vida para hacerles seguir el Tour de Francia. "Una vez se encontró con un pastor de los Pirineos y no sabemos cómo, sin hablar francés, se entendió para saber donde estaba el manantial que necesitábamos cerca para acampar. Así era mi padre, lo consiguió", ha recordado.

Sigue en las tablas con 'Que nadie se mueva', un texto de 2012 que han actualizado para contar el nuevo contexto sociopolítico. “Lo que va a ver el espectador es una comedia muy irreverente. El público acaba de pie bailando", ha explicado.