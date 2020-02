¿Sobran diputados, senadores o asesores?

Eloy Sastre está cansado de que los medios, cuando hay crisis económica, hablemos de recortes en pensiones, en educación, en sanidad. Sin embargo, reprocha que nunca se toque el gasto de diputados, senadores o cargos de libre designación .

Un debate muy presente

Cuando llegó a Hora 25 la sugerencia de Eloy, recordamos el aluvión de propuestas que había en ese sentido durante los años más duros de la crisis. Mariano Rajoy sugirió en 2011 reducir "como mínimo a la mitad el número de personas de confianza en la administración". José Bono, poco antes de abandonar la presidencia de Congreso, calificó de "disparate" que hubiera diecisiete defensores del pueblo. Incluso Alfredo Pérez Rubalcaba defendió frente a Mariano Rajoy en un debate electoral la necesidad de suprimir las diputaciones. Quien sí cumplió su promesa fue María Dolores de Cospedal que consiguió que el parlamento autonómico pasara de tener 49 diputados a 33. Sin embargo, esa decisión se volvió en su contra cuando se repitieron las elecciones en Castilla La Mancha. Un parlamento más pequeño es menos representativo y esa es la razón porque la que Ciudadanos no consiguió los votos suficientes para conseguir escaño. Cospedal perdió así un apoyo fundamental para revalidar la presidencia.

El problema no es el volumen, sino la opacidad

Eva Belmonte es periodista y Directora de la Fundación Ciudadana Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que busca una transparencia real y eficaz en las instituciones. Belmonte recuerda que en enero de 2015 el gobierno de Mariano Rajoy fue el que publicó el primer y único listado de asesores de la Administración Central. Nunca más se volvió a facilitar esa lista. "Desde entonces, Civio pide cada año la lista de asesores a cada Ministerio y cada año recibimos excusas diferentes para no tener la información completa. El nombre y la formación del asesor". Esa batalla por la transparencia ha llegado al Supremo, porque el Tribunal de Cuentas - órgano fiscalizador - no quiso facilitar a Civio la identidad de sus eventuales. Hace dos meses el Supremo falló a favor del equipo de Belmonte porque consideró que el interés público está por encima de la protección de datos. A día de hoy, sí sabemos cuántos asesores hay: unos 600. Eva Belmonte y Pablo Simón coinciden en que no es posible saber si es un número suficiente o insuficiente, porque lo fundamental sería saber las funciones que desempeñan y si consiguen abarcar todas las necesidades que tiene la Administración.