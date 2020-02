Llevo desde por la mañana pensando sobre qué tema de actualidad voy a abordar hoy en este comentario. He repasado toda la prensa y he pensado, ¿de qué hablo hoy? ¿De la reunión de Casado y Sánchez, de Willy Toledo ante el juez, de Delcy criticando a la derecha española, del dinero de Zaplana? Miraba yo los periódicos buscando un tema cuando, de repente, miro por la ventana y veo el almendro que tenemos en el jardín que justo hoy ha empezado a florecer. Y he pensado que la floración de los almendros en España, que está ocurriendo ahora, también es un tema de actualidad. Miren, mi almendro ha amanecido esta mañana como nevado, con flores muy frágiles que dan alegría y al menos a mí me transmiten pureza. Mi almendro mide tres metros y tiene el tallo aún un poco amarillo, porque es joven. Me he acercado y he visto que tenía algunas cochinillas y las he quitado para que no se forme plaga.

Pensarán ustedes que elegir como tema de actualidad los almendros que empiezan a florecer es algo que no pega, que desentona. ¿Pero no creen que en realidad los temas que desentonan son los otros: lo de Casado y Sánchez, lo del dinero de Zaplana, lo de Delcy Rodríguez? ¿Quién decide lo que es actualidad y lo que desentona? A mí, hoy, sinceramente, la noticia más importante me parece la floración de los almendros.