Melani Olivares: "La gente pide que vuelva 'Aída'"

La actriz Melani Olivares visita esta madrugada la Cadena SER y charla con Mara Torres bajo el seudónimo de 'Luisita', nombre que elige en honor a su padre al que todo el mundo llamana Luisito. Recuerda su barrio de Badalona, un ambiente que define como “obrero” y unas tardes eternas en la playa. "Yo he vivido mucho en la calle", ha explicado.

Se alinean los astros en este 18 de febrero con #ElFaroFebrero que coincide con el cumpleaños de Melani, jornada que termina compartiendo con nosotros en un día muy ajetreado pero que, reconoce, le ha dejado tiempo para disfrutar un poco con sus tres hijos. Ha recordado el papel que ella tuvo como hija y cómo vivió de niña en entre la peluquería de su madre y la barbería de su padre, una persona que define como su "faro" y con la que cantaba una canción de Ramoncín que comparte con Mara en directo.

Además, ha recordado sus inicios en la interpretación, su llegada a Madrid y el momento en el que sintió el gusanillo de actuar. Pasó, entonces, por la Escuela de Cristina Rota y desde entonces no ha parado de trabajar. Muchos aún la relacionan con su papel en Aída, y reconoce que aquellos diez años y aquel equipo, marcaron su carrera para siempre. "Para mí fueron diez años de aprendizaje con monstruos de la comedia. Ahora ya no me vería con las tetas ahí, ¿te imaginas?, pero la gente lo pide mucho", ha explicado.

Nos ha hablado también de su relación con José Sacristán, una de las personas que se han cruzado en su carrera y que más la han marcado en su vida. "Encontré en José Sacristán a un padre. Habían pasado muchas cosas en mi vida que me habían desestabilizado. Él me mandó a la persona que me enseñó a vivir, una psicoanalista, yo era muy joven, tenía 21 años. Hablábamos mucho, él tenía ganas de arropar y yo tenía necesidad de que me cuidasen", ha añadido Olivares.

La obra con la que está en los escenarios, 'Entre ella y yo', habla de los cinco minutos previos antes de quedarse embarazada una mujer y recoge todas las angustias y dudas de la maternidad.