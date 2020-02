¿Es que no les da vergüenza?

Yo no podría dedicarme a la política y estoy segura de que muchos de ustedes, amables oyentes, tampoco. Lo pensé hoy mientras veía las imágenes de Casado y Sánchez. Después de lo que han dicho uno del otro, tenerse que ver, ¿cómo no les da corte? A mí me daría vergüencilla. Si critico yo a una vecina y sé que se ha enterado, cuando la veo por la escalera bajo yo la mirada porque me entra cosica, me entra pudor. Yo, de Casado o de Sánchez, hubiera dado la mano cabizbaja y hubiera dicho: "jiji, hola", así muy tímida. Pero ellos no. Ellos como si nada, sonríen. Yo no entiendo que no les de corte, de verdad que no entiendo que no tengan vergüenza.