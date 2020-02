Un día en el rodaje de 'El desorden que dejas', el thriller gallego de Netflix

Silencio. Motor. Capítulo. Marca. Y acción. Celanova ya se ha acostumbrado a esos sonidos. El pequeño pueblo de Ourense es uno de los escenarios del rodaje de El desorden que dejas, la nueva miniserie de Netflix y su primera producción rodada íntegramente en Galicia junto a Vaca Films. "Mola mucho que esté todo rodeado de monte, eso está muy presente en la serie. Las calles siempre con fuga verde y que todo sea piedra. La paleta de colores de la serie es muy granate, verde, piedra. Cuando haces una película o una serie, siempre aspiras a que cuando veas un fotograma, lo asocies a un lugar y a ese serie que estás viendo".

Carlos Montero, uno de los creadores de Élite, adapta su propia novela, un thriller psicológico en el que el entorno, la Galicia interior, también es un personaje importante. "Ayuda a contar la historia, la atmósfera, la luz que tiene este lugar y sus alrededores, para entrar en el thriller y en el drama, la niebla, la bruma, eso a mí me ha ayudado muchísimo a contar mi personaje", explica Inma Cuesta.

Celanova, Ribadavia, A Coruña o el cañon del Sil son algunos de los lugares donde se desarrolla esta historia ambientada en la localidad ficticia de Novariz y su instituto. Carlos Montero escribe, dirige por primera vez dos capítulos y además, rueda en su propio pueblo y en su colegio, situado dentro de un impresionante monasterio románico. "Para mí elegir el instituto era muy importante para la historia, que cuando Raquel, la protagonista, entrara por primera vez, este edificio la sobrecogiera. Cuando entras a un instituto público normal es todo menos sobrecogedor, y en este te puedes sentir muy pequeñita en estos muros de piedra. Tiene una parte fría e imponente que le venía muy bien a la historia".

Inma Cuesta / Netflix

Inma Cuesta es la protagonista, una profesora de literatura que acepta una suplencia tras un hecho trágico. "Mi personaje es Raquel, viene a Novariz a hacer a una sustitución y cuando llega al instituto, descubre que la persona a la que viene a sustituir le ha ocurrido un suceso que no puedo desvelar", mantiene la intriga la actriz que ha tenido que aprender acento gallego. “En ese pueblo, mientras ella está cubriendo esa suplencia, ocurrirán una serie de acontecimientos que le darán la vuelta a su vida".

Bárbara Lennie / NETFLIX

Drama y suspense se mezclan en este relato en el que Bárbara Lennie da vida a Viruca, esa otra profesora enigmática. "La novela es claramente el relato de los otros y este personaje existe a través de los demás. En la versión de la serie, no es del todo así. Viruca cobra otra relevancia, conocemos más de ella y la vemos contar su propia vida". Para los que hayan leído el libro, premio Primavera de Novela en 2016, Carlos Montero incorpora cambios en el desarrollo de este personaje y un juego narrativo en esta adaptación. "Cuando estaba escribiendo la novela, a mitad más o menos, me di cuenta que me había equivocado. Yo lo que quería contar era la historia de Viruca pero ya era un poco tarde. Entonces seguí con la novela porque funcionaba pero siempre fantaseé que si algún día la llevaba a pantalla iba a equiparar a estas dos profesoras".

Tamar Novas y Carlos Montero / NETFLIX

El actor Roberto Enríquez es el marido de Viruca en la ficción y Tamar Novas interpreta a la pareja de Raquel, un personaje que se dedica al mundo de la escritura y que, dice, está también anclado a la realidad de nuestro país. "No es un drama social, pero hay temas en Germán que tienen que ver con algo muy generacional, que está definido en la historia, que a mí y mi entorno nos toca. Es cuando sienes que te ha pasado por encima una especie de vendaval. Toda esta época de la crisis, que afectado a las parejas, al trabajo, al entorno, a lo que se construye y se destruye. Toda ese contexto que para mí es muy gris", confiesa el actor.

El reparto principal lo completan tres jóvenes, tres alumnos del instituto implicados en muchos de los misterios. Arón Piper, Ander en Élite, cambia el ambiente pijo de Las Encinas por el de este joven visceral de acento gallego. "Yago es herida y puñal. Es un chaval joven que ha sufrido unas circunstancias muy dolorosas y su manera de reaccionar ante esto y ante el mundo es con cierta agresividad, es muy impulsivo, con las emociones siempre a flor de piel".

Roque Ruiz, Arón Piper e Isabel Garrido / NETFLIX

Junto a él, dos jóvenes talentos, estudiantes de teatro en su primer papel ante las cámaras, Roque Ruiz e Isabel Garrido. "Somos novatos aquí, estamos trabajando con una cámara por primera vez, aquí haciendo entrevistas con Bárbara Lennie y Tamar Novas. Es todo fantástico, no tengo quejas. Estoy haciendo una memoria con todos los días y todas las escenas porque esto es como un máster. Ese es el reto", bromean ambos actores, que derrochan ilusión y naturalidad.

El primero interpreta a Roi, un personaje con muchos secretos. “Es un chaval del instituto con inquietudes artísticas, le gusta la fotografía, tiene esa sensibilidad. Y lo interesante es la relación que estable con las dos profesoras”. Y hasta ahí puede contar. Isabel completa este ‘trío calavera’ y da vida a Nerea, una joven temperamental con la que sintoniza. “Me siento muy reflejada con mi personaje, y hay algo en ella, su parte feminista que descubre gracias a su profesora, a Viruca, y toda esa lucha, las palabras y el discurso que aporta a la series creo que es algo que hacía falta ponerlo en una plataforma tan grande. Estoy súper orgullosa y feliz de que me haya tocado a mí hablar de lo que habla Nerea”.

Carlos Montero y la productora Emma Lustres ejercen de guías en esta visita. Por ese instituto y por el aula diseñada en un edificio contiguo para las escenas de interior. También por las termas románicas de Bande, enclave importante para la historia. El calor que desprenden y la niebla gallega conforman una atmósfera idónea para el misterio y las pasiones, para explorar los temas que al creador le interesan. “En las termas siempre pasa la parte sensual, la gene viene de noche a bañarse en bolas, a follar, me gustaba mucho relacionar el deseo y la muerte porque en la novela está todo el relato relacionado. Cuando escribí la novela, ya me sugería mucho, y al hacer las series, tenía claro que era el lugar perfecto”.

Rodaje de 'El desorden que dejas' / NETFLIX

Personajes complejos, con dos caras, con deseos ocultos, son el motor principal de este thriller que indaga en las relaciones humanas, las pasiones y las consecuencias de sus actos. "Es una historia de pulsiones, de pasiones, de fluidos, la serie transmite mucho eso. No es una cosa de gente charlando de Flaubert, hay pasiones y barro. Y eso me gusta mucho", apunta Bárbara Lennie. Y remata Tamar Novas: “El thriller está también en cómo descubrimos quiénes son estos personajes, todo lo que muestran, todo lo que ocultan, a lo que se tienen que enfrentar”.

Está previsto que el rodaje acabe a principios de marzo tras seis meses de trabajo, en los que Roger Gual, Silvia Quer y el propio Carlos Montero se han repartido la dirección de esta miniserie que Netflix estrenará en otoño.