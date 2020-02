He leído estos días un libro un libro sobre la destrucción, el amor y la indiferencia. Se trata de Rewind, de Juan Tallón, que por cierto ayer cumplió 45 años. Ustedes lo escuchan en A vivir que son días, comentando la vida desde el lado paradójico de los hechos. En Rewind descubre las reacciones de los seres humanos en medio de los dramas que la vida convoca. Lo grandioso no es tan solo cómo Tallón cuenta las reacciones ante esos dramas, sino la escritura que elige, de sobresaliente metáfora. Rewind, Tallón. No se lo pierdan. Está en todas las librerías.