El 'botellón de cannabis': una nueva forma de consumir porros

El cannabis es la droga ilegal que más consumen los jóvenes de entre 14 y 18 años , pero la tendencia apunta a que ahora el consumo es más compulsivo. Del botellón con alcohol, hemos pasado al 'botellón de cannabis'. Guillermo Lahera es vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y explica el auge de este fenómeno: "El cannabis contiene THC. En España, lo normal es que el cannabis tenga un 10% de este componente, mientras que en Londres o Amsterdam alcanza un 40%. En estos 'botellones de cannabis', lo que se hace es repetir el consumo de tal manera para conseguir alcanzar concentraciones más altas de THC".

¿El porro hace daño a todos los cerebros?

¿El cannabis hace daño a todos por igual? "Se puede fumar cannabis de manera regular y no tener ningún daño, pero para completar la foto hay que decir que un porcentaje nada desdeñable sí desarrolla problemas psiquiátricos", explica Lahera.. Hoy en día, no sabemos qué predisposición tenemos para desarrollar una enfermedad mental. No conocemos nuestra información genética con ese grado de detalle, pero lo que sí sabemos es que el cannabis desencadena una enfermedad latente en personas que tienen ya una predisposición genética.

El perfil del consumidor

De media, los jóvenes fuman su primer porro cuando todavía no han cumplido los 15. Las estadísticas dicen además que el riesgo de sufrir algún trastorno del comportamiento o una psicosis aumenta cuanto antes se empieza con esta droga. Si hacemos un perfil del consumidor los datos son llamativos: poco más de la mitad son chicos, casi un 50% hace pellas, casi un 40% repite curso y, un 74% consume más de tres sustancias psicoactivas. El consumo problemático, el que perjudica no solo la salud física, sino la psíquica y que deja tocadas las relaciones sociales, afecta a un 3,4% de los jóvenes de entre 14 y 18 años. Son datos de 2018 de la Encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ESTUDES.

Ese éxito del cannabis tiene varias causas y Eulalia Alemany, Directora Técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, reconoce que ha habido pocas campañas de sensibilización, quizás porque se ha politizado mucho el consumo del cannabis.

Podemos dedicar más tiempo a la prevención, pero el consumo de drogas seguirá ahí. Con esa filosofía, el equipo de Energy Control informa en festivales, eventos, discotecas y conciertos de la composición de las drogas. Desde 1998, el Plan Nacional sobre Drogas financia su trabajo. Acuden, por ejemplo, a los festivales, a petición de los promotores y es allí donde la persona que ha comprado una sustancia se la entrega y ellos la analizan. En el plazo de una hora, les dicen qué tienen que hacer si aún así están dispuestos a consumir: cuánta cantidad pone en peligro su vida o los riesgos de la interacción con el alcohol.