Gabi, sobre lo sucedido entre Xavi y el Barça: "Ha sido un circo todo, esa imagen deja mal al barcelonismo"

El 'eterno' capitán del Atlético de Madrid pasó por los micrófonos de El Larguero para hablar acerca de su actualidad en Catar, donde comparte con Xavi y sostiene que está "aprendiendo muchísimo" con él.

El legendario jugador rojiblanco se mostró fascinado acerca del papel que está desempeñando Xavi en el Al Sadd SC catarí, ya que dice que, al haber tenido una metodología de juego totalmente adversa, aprende mucho más de lo que él pensaba que lo haría al lado de Xavi Hernández.

En un punto de la entrevista, donde se estaba profundizando acerca del tema Xavi - FC Barcelona, Gabi no dudó en enviar un contundente mensaje en relación a lo sucedido meses atrás según su perspectiva: "Ha sido un poco un circo todo, pero no Xavi: yo creo que todo el mundo del fútbol. Toda esa imagen que ha dado el Barcelona en ese tipo de situaciones no es que dejan mal a Xavi, es que dejan mal a todo el barcelonismo", aseveró.

A su vez, aclaró cómo se enteraron en Catar de la oferta que Xavi Hernández recibió a manos de Abidal, que fue hasta donde él estaba para intentar convencerlo de ponerse al mando del Barça tras la destitución de Ernesto Valverde: "Nosotros no lo sabíamos hasta que él comentó que el Barça había venido a por él y que había rechazado la oferta para quedarse con nosotros", dijo.

Seguidamente, el pupilo de Xavi en Catar sostuvo que él cree que "va a ser Xavi quien decida en qué momento va al Barcelona".

Por último, Manu Carreño le preguntó acerca de la noticia que reveló la SER esta semana sobre el servicio que contrató Josep María Bartomeu para desprestigiar a los miembros del equipo a través de las redes sociales. Sin embargo, sobre este tema confesó no haberse enterado y, al ser informado por Manu Carreño en directo sobre la situación, dejó entre risas su respuesta: "Me los 'cargo' si pasa eso".

Tras saber la magnitud de la delicada situación del equipo, Gabi no dudó en cambiar el semblante y concluir la entrevista dando su tajante opinión acerca de esa noticia: "Es fuerte, no es justo", concluyó.