¿Es posible una economía basada solo en dinero público?

¿Qué razón hay para impedir a los ciudadanos el acceso a depósitos públicos y seguros? ¿Qué lleva a los estados a proteger a los bancos privados en vez de fomentar la competencia e incentivar la innovación? ¿Dónde estriba la fragilidad de los depósitos en los bancos privados? Estas son algunas de las cuestiones que Miguel Ángel Fernández Ordóñez -ex gobernador del Banco de España- se plantea y plantea al lector en su última obra “Adiós a los bancos”, que este miércoles ha presentado en Hora 25 de los Negocios.

Adiós a los bancos, el último libro de Miguel Ángel Fernández Ordoñez / CADENA SER

Fernández Ordóñez aboga por la liberalización del sector bancario, y dejar en manos públicas -en las de los Bancos Centrales- el dinero algo que, asegura, no desataría el pánico "porque justamente el pánico se desata porque ahora tenemos mezclado el dinero con esas actividades, entonces corre riesgo el dinero y al Estado no le queda más remedio que ayudar a los bancos. Si el dinero está seguro, ya no hay problema”, apunta.

Asimismo, quien fuera en otro tiempo director del espacio Hora 25 de los Negocios, defiende que, de cara a las nuevas tecnologías y a la nueva sociedad, los bancos deben mantenerse en constante innovación. “Pensar que no tienen que transformarse sería una mala estrategia de los bancos: no darse cuenta de que tienen que hacer otras cosas, otra forma de prestar el servicio. Y yo creo que lo harán, porque al final la mayor parte de gente que sabe de estas cosas, está en los bancos. El único tema es que, si uno hace que los empresarios y los directivos actúen en competencia, estos se ponen al servicio de todos, y eso es lo que no tenemos ahora” apostilla.