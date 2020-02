Un veneno recorre Europa

Europa se espanta ante el terror ultra pero luego se atasca a la hora de dar esperanza sobre nuestro futuro juntos. A esta hora están reunidos en Bruselas los 27 para empezar a negociar los presupuestos de la Unión desde 2021 hasta 2027. Entonces ya no habrá aportación británica a la bolsa común. Y, oh sorpresa, los países más ricos del centro y norte europeo quieren un presupuesto conjunto chiquitito mientras los países del sur (España, Portugal, Italia, Grecia) reivindican mantener el nivel de gasto público, especialmente la Política Agraria Común. No es ninguna tontería. Según nuestras organizaciones agrarias, el borrador de presupuestos europeos supone para el campo español dejar de ingresar 925 millones de euros. Por eso Pedro Sánchez ha sido rotundo a la llegada.

Los líderes han llegado sobrecogidos al consejo en Bruselas por el atentado de esta noche en Alemania. Un atentado en el que un terrorista de extrema derecha ha matado a nueve personas en dos bares frecuentados por inmigrantes. La carta del asesino pone los pelos de punta por racista.

El odio es un veneno que existe en nuestra sociedad, decía Merkel hoy sobre el atentado de esta noche, que es el más grave en número de víctimas mortales en suelo europeo desde el ataque yihadista de Barcelona del año 2017.