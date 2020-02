5G: La Guerra Fría Tecnológica entre China y Estados Unidos

En su teléfono hoy tiene 4G, pero lo próximo será el 5G. Será un salto espectacular para la velocidad de la conexión, pero no solamente eso. La inteligencia artificial, los robots, la tecnología militar e incluso el ritmo de los goteros de las camas de los hospitales tendrán relación con esta tecnología que enfrenta a China y a Estados Unidos. En medio queda la Unión Europea. En el caso español, Robert Strayer, Subsecretario de Estado estadounidense para Comunicaciones Cibernéticas e Internacionales,advierte que si España permite que Huawei participe en el desarrollo del 5G, Estados Unidos cortará el intercambio de información con nuestro país en materias tan delicadas como el terrorismo, la defensa o la inteligencia.

"Estamos en una Guerra Fría en toda su extensión"

¿Estamos ante una Guerra Fría Tecnológica? Águeda Parra, ingeniera y sinóloga, no duda en responder: "No es exagerado decir que estamos ante una Guerra Fría tecnológica, porque el 5G es el generador de mayor impacto económico y geopolítico de las próximas décadas. Va a ser la tecnología que va a marcar la próxima revolución industrial y los países que no estén adaptados van a quedar atrás", aclara Parra.

¿Más vulnerables?

La vulnerabilidad va a a crecer con las redes 5G, porque de por sí va a ser más vulnerable la Red. La razón está en la cantidad, dado que "va a haber más dispositivos que se van a poder conectar en un kilómetro cuadrado", explica Parra. ¿Nos afecta más si el 5G en España queda en manos de una empresa china? Águeda Parra matiza el impacto: "Si un dispositivo es vulnerable, contagia al resto de los demás. Venga el ataque por el Este o por el Oeste, por una economía occidental u oriental el problema de la vulnerabilidad ya está ahí".