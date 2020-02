Ajusten sus radares

Los últimos años de provisionalidad, los problemas de la gente volaron demasiado bajos para ser detectados por los radares de la política. Ahora, las realidades cotidianas aporrean sus puertas y no solamente con reclamaciones sociolaborales clásicas, sino con otras más, procedentes de ámbitos olvidados como la España vacía o reaparecidas con un grado de indignación altísimo, como la España rural, que me parece que no ha hecho más que empezar. Asoman malestares casi secretos, como el de León, y amagan algunos otros -sordos pero evidentes- como el descontento de las provincias con el centralismo autonómico que sustituyó al centralismo de Madrid, es decir, el de Alicante quejosa con la capital Valencia, Granada quejosa con la capital Sevilla o Palencia con Valladolid o Menorca con Mallorca. Percibo que la ciudadanía acecha con los ojos muy abiertos y un punto de exigencia mayor que nunca en los temas que le afectan de cerca. Y en este sentido, el de acertar a sintonizar con estas exigencias, el peligro del Gobierno es la desunión y el peligro de la oposición, el desenfoque.

Los planes de Marlaska sobre inmigración que Podemos no comparte han abierto la primera discrepancia seria en una coalición de gobierno que hasta el momento no ha mostrado fisuras. Veremos cómo se están este desacuerdo. Mientras, la oposición se ha encelado con Venezuela como con una baja pasión y la ha introducido de forma tan obsesiva la actualidad nacional que solo nos falta incluir en nuestros informativos las noticias de tráfico en Caracas, Maracaibo y Barquisimeto. Cuide la política de que no se vayan a desajustar otra vez sus radares.