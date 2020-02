Sara Sálamo: "Si me callara en Twitter, dejaría de ser yo"

La actriz y modelo Sara Sálamo ha visitado esta semana Buenismo Bien para hablar de su papel como persona pública que 'se moja' en redes sociales. La canaria, que está a punto de estrenar su nueva película, cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram y está cerca de los 50 mil en Twitter, red en la que más da su opinión sobre los temas candentes de la actualidad.

Sálamo ha sido noticia en multitud de ocasiones por pronunciarse en diversas polémicas como el veto parental, el machismo o el racismo en el fútbol, pero admite que no se arrepiente de haberlo hecho y que merece la pena: "Me acuesto tranquila y no sólo por mí, sino por mi hijo y el futuro que le espera. Por las generaciones venideras merece la pena", ha comentado haciendo referencia a lo que le ha cambiado la perspectiva el hecho de ser madre.

Pero, ¿le ha pasado factura a nivel profesional el hecho de dar su opinión libremente en redes sociales? Confiesa que debe tener cuidado: "Nadie quiere asociar su marca a una persona que está siempre en el candelero, así que intento trabajar mi parte activista en una línea de decir lo que pienso, pero sin decir todo lo que me enerva cada día". Admite, además, no hacer caso a sus impulsos más básicos a la hora de escribir en Twitter, sobre todo cuando está enfadada: "Es un impulso apasionado, pero corregido con elegancia", añadía entre risas.

Una de las polémicas más sonadas de la actriz fue cuando se manifestó públicamente sobre el partido ultraderechista VOX, aunque sin nombrarlo directamente, definiéndolo como machista, racista y homófobo. A raíz de su tweet, Sálamo fue víctima de un linchamiento muy fuerte por redes e incluso llegaron a amenazarla: "Tuve que ir a la policía porque me llegaban mensajes de usuarios con imágenes de metralletas y amenazas de muerte. Ahora lo cuento tranquila, pero me asusté mucho, a la gente se le va mucho la pinza".

Me parece inviable respetar un partido machista, racista y homófobo.

Directamente, creo que debería ser ilegal, ya que es ANTIDEMOCRÁTICO.

Vulnera muchos derechos humanos. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 7, 2019

La actriz de Brigada Costa del Sol ha compartido en multitud de ocasiones su amor por los animales, por eso el activismo animal tampoco ha pasado desapercibido en sus redes: "Parece que voy provocando, que tengo fijación por los temas en los que VOX está en contra, pero es que estamos en las antípodas". Confirma que el movimiento animalista genera el mismo odio que otras reivindicaciones, aunque cree que la "culpa" es de cumplir todos los requisitos para el linchamiento: ser mujer, feminista, animalista y no esconderse. "Twitter es un nido de avispas", sentencia. Por otro lado, Sálamo confiesa que muchos 'trolls' la insultan por ser pareja de Isco, conocido futbolista del Real Madrid: "Son tweets simples escritos por personas simples, ya ni los leo, busco alguno que me sorprenda", bromeaba.

Oye, pues que me he pronunciado políticamente denunciando el machismo (entre otras cosas) que abunda en cierto partido, y me han contestado con esto:



(Se ve que estaba totalmente equivocada 🤷🏽‍♀️😂) pic.twitter.com/4NTmBBIa8I — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 10, 2019

A pesar de todo, no ha pensado nunca en callarse y dejar de dar su opinión: "Si lo hiciera, dejaría de ser yo, de ser la de siempre. Ya en el colegio era la típica a la que le encantaba debatir, si pensaba algo tenía que decirlo...". Aunque recuerda que lo hace siguiendo respetando ciertos filtros que no perjudiquen su trabajo y que hay días en los que "se comporta".