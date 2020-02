Los bandoleros de Urbizu (y Bebe) cabalgan por la 'Libertad'

Después de Gigantes y con el mismo equipo creativo, Enrique Urbizu vuelve a ponerse detrás de las cámaras para dirigir Libertad, de nuevo para Movistar+. El 90% de la serie se está rodando en exteriores, concretamente en bosques de Madrid, Segovia, Cuenca y Guadalajara, que fue precisamente donde nos encontramos con el equipo. Han pasado ya cuatro meses rodando con temperaturas bajas, lluvia, granizo… y ha sido duro, pero el equipo de vestuario, liderado por Patricia Monné, ha hecho un gran trabajo para mantener calientes a los actores, y es precisamente este clima lo que aporta potencia a la serie, aunque les haya hecho modificar el guion más de una vez. Cuenta Urbizu que los guiones siempre tienen que adaptarse, pero que en esta ocasión han tenido que hacerlo mucho, “si llueve es distinto de si hace sol, los diálogos de época no son igual leídos que escuchados… es un trabajo de fontanería. Lo que hago no es inventarme otro guion aquí ni cambiar el argumento, pero los guiones no pueden pretender ser de hierro. Hay dos maneras de hacer cine. Cuando tú adaptas la realidad a tu guion: 100 millones de dólares, cortar Beverly Hills y ruedas lo que pone en tu guion. Y luego tienes un guion que adaptas a la realidad que tienes para rodarla, que solo tienes un tramito de Beverly Hills” y confiesa que ellos son de los segundos.

La protagonista de estos guiones pulidos mil y una veces es, de vuelta a la actuación, Bebe, quien interpreta a La Llanera, una mujer que sale de prisión tras 17 años esquivando el garrote vil. Ahora su único deseo es tomar el control de su vida y disfrutar de la libertad que le quitaron junto a su hijo, nacido en la cárcel, que no conoce nada más allá de los barrotes. Se encuentran en la España de 1808, inmediatamente antes de la invasión francesa, una época de bandoleros, burgueses y salteadores, donde las mujeres no eran más que monedas de cambio, pero, dice Bebe de su personaje: “ella nunca toma las cosas que la pasan como víctima, sino como una parte de la vida, la vida es dura, esto es lo que hay. Ella es así, no va de abanderada de nada”.

La Llanera comparte objetivo con el resto de personajes de la serie. “Nuestros bandoleros no buscan justicia, sino su propio beneficio y ser libres, huir de la horca”, cuenta Urbizu, quien cree que “la palabra que mejor resumen lo que les mueve a todos y quizá lo que movió el país es: libertad”. Los bandoleros, divididos en dos bandos: los aceitunos y los lagartijos, aparecerán perfectamente diferenciados por el vestuario. "La decisión fue de Urbizu”, cuenta Monné, “los Aceitunos tenían que utilizar colores tierra (granates y marrones) y los Lagartijos colores más oscuros (azules marino, grises y negro)".

Libertad es una historia de violencia, pero también de muchas cosas más. En especial es cumplir un sueño para su director porque “rodar una serie de aventuras, exterior y de época, después de Las aventuras del capitán Alatriste, era una asignatura pendiente”. Y, confiesa, ha conseguido quitarse la espinita.

“Gigantes era un serial, y esta es un folletín por entregas” pero, a pesar de sus muchas diferencias, comparten referencias del director vasco presentes en su filmografía. “Que Goya iba a estar por aquí era inevitable y de agradecer, estaba en Gigantes al cien por cien también, era una de las mayores influencias que había en la serie. Goya es inevitable, está siempre al fondo, está en las fogatas nocturnas, en las brujas, en el uniforme francés, en un árbol muerto…”.

Completan el reparto Isak Férriz (Aceituno), Xabier Deive (Lagartijo), Jorque Suquet (John), Sofía Oria (Reina), Jason Fernández (Juan), Pedro Casablanc (Don Anastasio) y Luis Callejo (El Gobernador).