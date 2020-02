Deyverson: "Estamos terceros en Liga, ¿qué van a hablar de nostros?"

El delantero azulón fue sin duda el hombre de la noche. Su intensidad y buen juego sobre el verde sembró de ocasiones a los suyos y acabó inaugurando el marcador en el minuto 37.

Tras un resultado histórico y una noche mágica en el Coliseum se mostró feliz, asegurando que es "un resultado muy bueno para nosotros, pero un partido muy difícil porque el Ajax tiene jugadores muy buenos, tocan mucho el balón, pero nosotros vamos a full".

Un partido dónde ha reinado la tensión en algunos momentos, especialmente cuándo Deyverson adelantó a los suyos en el marcador, cuándo en la celebración del gol le atizaron con un mechero. "Enseñé el tatuaje de mi mujer y la gente se enfadó conmigo... pero yo me olvidé, ganamos 2-0". También surgieron roces en el terreno de juego: "vino el central, Martínez y me habló chulo, pero da igual. En la segunda parte hablé con él, me pidió perdón y ya está".

Es consciente de que el Ajax no se lo pondrá fácil en el partido de vuelta: "Van a jugar en casa, con la afición, un equipo muy bueno. Pero nosotros vamos a trabajar al cien por cien, vamos a ir con respeto".

También ha respondido a las críticas. Desde hace meses han cobrado fuerza las opiniones y rumores que cuestionan el juego del conjunto madrileño tachándolo de agresivo o feo: "La gente habla de que nosotros jugamos feo... A mi me da igual que la gente hable. Estamos terceros en la Liga: Madrid, Barcelona y nosotros, ¿Qué van a hablar de nosotros?"

A pesar de la euforia del momento piensan ya en el encuentro de Liga ante el Sevilla: "El Sevilla es un equipo muy bueno, pero nosotros somos mejores. Es broma, un respeto al Sevilla que tiene una historia muy bonita ... vamos a jugar a full, con mucho respeto".