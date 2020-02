Nombres y consejos a tener en cuenta para la jornada 25 en Primera División de cara a Biwenger

Para la jornada 25 de la Liga Santander hablamos de dos delanteros que pueden aprovechar este fin de semana su oportunidad, el mejor portero de la Liga en su estadio, el mediocentro 'tapado' de las últimas semanas y del Atlético-Villarreal, partido que cierra la jornada el domingo en el Metropolitano.

Los '9' de la jornada

Dos delanteros que suman 18 goles entre ambos en lo que va de temporada serán con seguridad titulares esta jornada:

*Loren (Betis): aunque el delantero bético no ve puerta en Liga desde el derbi sevillano, este viernes suplirá en la punta de ataque a Borja Iglesias, baja por sanción. Loren marca un gol en el campeonato doméstico cada 170 minutos y tendrá enfrente al peor equipo a domicilio, el Mallorca (1 punto de 33 posibles).

*Ángel (Getafe): Bordalás reservo al punta canario en el partido de Europa League contra el Ajax. Es el mejor delantero en el Coliseum de la plantilla azulona (7,5 puntos por partido) y lleva 10 tantos en lo que va de Liga. El domingo tiene la ocasión de aumentar sus registros contra un Sevilla que suma cinco duelos sin conocer la victoria entre todas las competiciones.

El mejor portero en casa y el centrocampista 'tapado'

Los siguientes futbolistas pertenecen a la clase media de la Liga, pero su rendimiento les hace sumar 52 puntos entre los dos en el último mes:

*Pacheco (Alavés): el portero del equipo vitoriano es el garante del fortín en el que se ha convertido Mendizorroza. Es el mejor guardameta en su estadio de la Liga (6,7 puntos por partido) y ha recibido cuatro veces un '10'. Además, se ve las caras con una de los peores equipos a nivel ofensivo de la Liga, el Athletic Club.

*Okay Yokuslu (Celta): mucho se habló del gran partido del Celta la pasada jornada en el Santiago Bernabéu y de Iago Aspas y Rafinha en particular. Pero también hay que destacar el nombre de Okay Yokuslu, que suma 28 puntos en los últimos cuatro partidos y que es una pieza fundamental en el esquema de Óscar García Junyent. Este sábado, reciben en Balaídos al Leganés.

Atlético - Villarreal

El domingo el Wanda Metropolitano vivirá uno de los partidos de la jornada, con dos equipos metidos de lleno en la pelea por los puestos europeos.

*Marcos Llorente (Atlético): el mediocentro colchonero se ha convertido en titular para Diego Pablo Simeone. Cuatro partidos como titular de forma consecutiva así lo acreditan, con 24 puntos recibidos. Además, viene de marcar en el empate de Mestalla ante el Valencia.

*Pau Torres (Villarreal): uno de los centrales con mayor proyección del fútbol español puede volver tras lesión a la titularidad. Es el central mejor valorado fuera de La Cerámica de los de Javi Calleja con 5,3 puntos.

El equipo de El Larguero para esta jornada

Como cada semana, el equipo de El Larguero monta su equipo para esta jornada, en este caso la 25ª en Primera División, con 250 millones de presupuesto. Completamos el equipo esta semana con las elecciones de Antonio Romero, Jesús Gallego, Marcos López y Jordi Martí.