El éxito de Él Mató en el más allá

Haciendo un símil futbolístico, la madrileña Sala But (Ochoymedio) se convirtió en un estadio argentino donde la hinchada cantaba con pasión minutos antes del concierto y que alarga –sin parar– ese entusiasmo hasta el final de los últimos acordes de los platenses Él Mató a un Policía Motorizado. Tampoco faltó la albiceleste entre el público, que incluso se alzó con orgullo sobre las cabezas de los presentes cuando la banda tocó sus mejores temas. Hasta la bandera. Así estaba la sala, que con dos llenazos impresionantes –sobre todo el de este jueves– presentaron su último trabajo La otra dimensión en la que es su gira plagada de 'sold out' por España y que hace palpable el éxito de las bandas del otro lado del charco en la escena de nuestro país.

Tras decenas de gritos de alerta cada vez que había un mínimo movimiento sobre el escenario, llegó el momento en el que Santiago Motorizado, Niño Elefante, Pantro Puto y compañía saltaron a la cancha. Comenzaron con Buscando más allá. Canción que abre La otra dimensión (2019) e hizo lo propio en la noche madrileña. Con un sonido rozando la perfección y una oscura atmósfera Él Mató fue picando de uno y otro disco. La cobra y La sintesis O'Konor precedieron el inicio tranquilote de los argentinos y fue con el estribillo "Nuevos discos y nuevas drogas" de La Dinastía Scorpio (Limbo Starr, 2013) cuando el público ya tenía los pulmones a pleno rendimiento. Desde entonces el nivel no decayó. Ya sea por la fama que ganaron con menciones como las de Amaia y Carolina Durante, por la quedada de compatriotas de continente o simplemente por su reconocimiento en España, no cabía un alma más en la velada.



Con varios –simples– "gracias", Santiago Motorizado iba entrando en calor. A los fans ya no les hacía falta. Y tocaron El perro, canción que se coló en la lista de lo mejor de 2019 de Fuego y Chinchetas y que sobresale en el último disco del grupo de La Plata. No es para menos, quién no se ha preguntado ese "¿Donde estás amigo? Yo te necesito". Tras un repaso por sus discos con temas como Terrorismo en la copa del mundo, El tesoro, Yoni B, fue el turno de El mundo extraño y El fuego que hemos construido, justo cuando se pasaba la hora de concierto.

Con un pequeño descanso, los argentinos salieron a culminar su obra en Madrid. Como ya hicieron el pasado domingo, construyeron un juego de luces y sombras con la terrorífica y a la vez valiente La casa fantasmal que finiquitó la parte de su último elepé. Nadie tuvo miedo a seguir, como dice la canción, para lo que se venía encima. De los alaridos con ese "Hey, te fuiste y dónde estás / Ahora" y el prometedor "ahora soy mejor" de Fuego, hasta las conocidísimas Ahora imagino cosas y Más o menos bien (de nuestras favoritas). Cuando todo parecía terminar, Él Mató a un Policía Motorizado regaló Chica de oro y Mi próximo movimiento.

Nadie echó en falta el Mujeres bellas y fuertes. Sin embargo, como ocurre después de un sufrido pero victorioso partido, todo el público se fue de sus localidades comentando la moviola. "Jenny, algún día, Jenny / Todo lo que ves, todo lo que ves será nuestro, nena", cantaba un chico a su acompañante recordando el romántico tema Chica de oro. Y es que lo que hacen Él Mató a un Policía Motorizado es hablar de lo bonito que es compartir momentos como lo que pasó anoche en Madrid.