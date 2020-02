En memoria de Machado

Un 22 de febrero del año 1939 fallecía el poeta Antonio Machado en la localidad francesa de Coillure. La suya es quizá una de las historias más tristes de la guerra. El Instituto Cervantes ha querido aprovechar el 81º aniversario de la muerte del poeta para homenajear a los hermanos Machado.

En noviembre del año pasado la institución de la lengua abrió un buzón para que lectores y admiradores de la obra de Manuel y Antonio, depositasen sus cartas, mensajes y recuerdos. Los líderes políticos españoles les escribieron una carta.

Un buzón que hemos abierto en 'Hoy por Hoy' junto a Luis García Montero, Ian Gibson y el sobrino-nieto Manuel Álvarez Machado. "Es importantísimo que los jóvenes entiendan que las formas de comunicación importantes es la poesía", señalaba Manuel Álvarez.

Precisamente, algunos de estos jóvenes han estado también en el programa. Yago y Carmen, del colegio Jesús y María de Valladolid nos explicaban que era lo que conocían y le habían dedicado a los hermanos Machado. "Antonio Machado es como un pintor pero con palabras", decía Yago.

"Te convertiste Machado, en una de esas personas que todo país quiere tener como ciudadano o ciudadana", escribía Pedro Sánchez.

"Me emociona pensar que, teniendo ideas distintas cada uno de vosotros, ambos admiraríais la España moderna que hemos logrado hacer. Uno puede ser machadiano de cualquiera de los dos hermanos. Cuando mejor suenan vuestros versos es cuando suenan juntos", escribía el líder del Partido Popular, Pablo Casado.

Por su parte, Pablo Iglesias recordaba a ambos hermanos "sin sectarismo" y apelaba a la figura de Antonio. No obstante, incidía: "Quien no entienda a Manuel Machado, no sabe nada de la condición humana"

"A pesar de que vivimos tiempos difíciles, hay razones para la esperanza. Frente a las sombras hay razones para seguir buscando ese sol de la infancia de los últimos versos de Machado", indicaba Inés Arrimadas.