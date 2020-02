La polémica del día

Estamos en Plasencia con motivo de la celebración del Congreso del Bienestar y la Vida Sostenible. Y puede ser que esté sensible por ser viernes, día de Unidad de Vigilancia, pero llevo dándole vueltas al asunto y noto redundante el concepto de “vida sostenible”, que tanta fortuna ha hecho en los últimos tiempos. Tan redundante como lo sería hablar de ley justa, de lluvia húmeda o de fuego abrasador, que es lo que tienen...

Porque así como bienestar tiene su antónimo, y dependiendo de diversos factores, no siempre controlables, uno puede discurrir por la vida instalado en el bienestar o en el malestar, se me antoja que una vida insostenible, sencillamente, no es vida, como no es río un río seco. Pero lo dejo aquí, porque si sigo poniéndome poético acabaré defendiendo que lo que defiendo es insostenible.