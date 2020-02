Diván y psicoanálisis para la ultraderecha española

Yo creo que sí hay que hablar de Vox. Creo que hay que hablar de todo, porque no hablar es la imposición del tabú. ¿Se acuerdan de Freud? Era como Woody Allen pero sin vida social. De chaval me dio por leer a Freud. Aún estaba de moda, y sus libros se compraban en los kioscos de las Ramblas y en las sucias noches del Drugstore de Paseo de Gracia.

Eran libros de bolsillo, y unos los llevaba encima como los vaqueros del Oeste iban siempre con su revólver. Las páginas blancas de los libros de bolsillo eran nuestras armas blancas con las que nos atracábamos de lectura. Una vez, leyendo la Psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud hablaba de los actos fallidos y de los objetos traspapelados, perdí el libro y aplicando su método de análisis descubrí dónde lo había dejado. ¿Es que Freud nunca falla? Cualquiera sabe. A lo mejor lo que nunca falla es querer mucho a alguien o algo.

Me he acordado de Freud al hablar de Vox porque estaba dándole vueltas a lo del tabú. Diría que Vox y el monoteísmo funcionan igual, que ambos alimentan su poder con el miedo a nombrar. No lo nombres, que será peor. Este ha sido el precepto desde Abraham y Moisés. Los paganos interperlaban abiertamente a sus dioses y demonios. Los llamaban por sus nombres y apodos y cotilleaban mil indiscreciones de cada uno de ellos. No vayamos a renunciar al paganismo, por mucho que quieran asustarnos con las barbas proféticas de Santiago Abascal. Llamarse Santiago en España es como llamarse Patricio en Irlanda, pero cambiando el trébol por la consigna de un país cerrado. Cuando leí Totem y Tabú, de Freud, Tabú era una sala nocturna de las Ramblas y Tótem la revista donde salía Corto Maltés. Y Vox, un diccionario de latín. Otro día, hablaremos de si debemos declinar.