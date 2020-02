"Es comprensible, no sabe leer": la distribuidora de 'Parásitos' responde a las críticas de Trump

'Parásitos' ha sido una de las películas más aclamadas de 2019 y gran vencedora de los Óscar 2020. Sin embargo, Donald Trump no coincide ni con la crítica ni con los académicos y ha cargado contra la cinta coreana. "¿Cómo de malos fueron los premios de la Academia este año? (...) La ganadora es... ¡Una película de Corea del Sur! ¿Qué demonios ha sido todo eso?", explicó en un acto.

Sin embargo, ha sido la distribuidora de la mejor película de estos premios Óscar la que no tardó en contestar al presidente de los Estados Unidos. "Es comprensible, no sabe leer", bromearon en su cuenta de Twitter en alusión a los subtítulos con los que el público que no habla coreano ha visto la película.

Las palabras de Trump sobre 'Parásitos'

"Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur con el comercio. Además de eso, ¿les dan la mejor película del año? ¿Era buena? No lo sé. Vamos a recuperar 'Lo que el viento se llevó'. ¿Podemos recuperar 'Lo que el viento se llevó', por favor?", proclamó. "Tantas películas geniales..." se lamentó antes de volver a la carga. "¡La ganadora es de Corea del Sur! Pensé que era la mejor película extranjera, ¿verdad? La mejor película extranjera ¿Esto sucedió alguna vez antes?", lamentó. Parásitos es la primera película de habla no inglesa que gana el Oscar a la Mejor Película.

Trump se mete con los Oscar, con 'Parásitos' y llama tonto a Brad Pitt El presidente de Estados Unidos ha aprovechado un mitin en Colorado para volver a reirse de Hollywood y reivindicar 'Lo que el viento se llevó'

El presidente, según informa 'Variety', también dedicó unas palabras a Brad Pitt, quien utilizó su discurso de los Oscar para mencionar el proceso de destitución a Trump y la censura al exasesor de seguridad John Bolton en su testimonio en el Senado. "Se levantó y dijo sus pequeñas declaraciones sabias", dijo Trump sobre el actor. "Es un pequeño sabio", se burló.