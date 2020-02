"Nos venden hortalizas de fuera con tratamientos prohibidos en Europa"

Este domingo en SER Consumidor hemos hablado con David Sánchez, presidente de la Asociación Nacional del Sector Primario ( Anseprim) sobre la denuncia de que tomates y otras hortalizas procedentes del extranjero, Marruecos y otros países africanos, se reetiquetan aquí como si fuera de España: “Es verdad, y antes eran algunos casos para “completar”, pero ahora es cada día más habitual”.

El agricultor ha denunciado también en en nuestros micrófonos que, además del daño que hacen al agricultor con estas ventas ilegales, “el problema más grave son los problemas sanitarios que puede acarrear su consumo. Nos están vendiendo hortalizas como si fueran de España pero es que esos productos están tratados hasta con 50 sustancias que están prohibidas en Europa. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto”, explicó.

“Creemos que al final indemnizarán a los afectados por el Dieselgate”

En el programa también hemos hablado sobre las noticias judiciales de estos días en relación con el caso de Dieselgate de Volkswagen. ¿Van o no a cobrar indemnizaciones los afectados españoles? La portavoz de OCU, Ileana Izverniceanu, ha dicho sobre el visto para sentencia de esta semana en un juzgado de Madrid que “esperamos que el juez de la razón a los afectados y cobren sus indemnizaciones. No hay motivo para que los afectados de EEUU ya hayan recibido su indemnización y los españoles no”.

Antonio Heredero, presidente de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, que está incluido en el macrojuicio que se lleva a cabo en Alemania, se ha mostrado “optimista” pese al parón de estos días por falta de acuerdo - Volkswagen ofrecía 830 millones para los afectados - entre los abogados que defienden a más de 400.000 afectados y la marca alemana. “Creo que la final habrá acuerdo y darán lo que pedimos”. Ha desmentido que el parón sea debido a la minuta que piden los abogados. “No es cierto, es una intoxicación de la marca alemana”. Los afectados podrían cobrar alrededor de 4.000 euros.

Tecnologias asiáticas “lowcost”: Más pena que gloria

Íñigo Sastre y David Justo, compañeros de “Cacharradas”, el programa de tecnología de Podium Podcast, han estado en SER Consumidor y nos han contado su prueba de compra de diferentes artilugios chinos de bajo coste. Y nos han contado cómo han llegado, cuánto han tardado ( “en algún caso dos meses”) y si realmente merecen la pena…”Son baratos pero su calidad es siempre muy baja”.

También hemos hablado de una app que ayuda a conseguir ahorrar pequeñas cantidades para objetivos como un viaje, algún capricho….