Diego Maradona: "Messi se acerca a mi padre, pero no se puede comparar a terrestres con extraterrestres"

Este martes se disputa un Nápoles - Barcelona de ida de octavos de final de la Champions League. Y si hablamos de Nápoles y de fútbol, hay un nombre que sobresale por encima de cualquier otro: Diego Armando Maradona.

Y en la previa del partido, Diego Maradona, hijo del 'barrilete cósmico', pasó por 'El Larguero' para charlar con Manu Carreño.

Su padre, Maradona el mejor de la historia. “Pero sin ninguna duda. El que diga lo contrario no tiene ni idea de fútbol”.

Messi es el que más se le acerca. “Messi se le acerca obviamente, siempre dije que Messi es mucho mejor que Ronaldo y se le acerca, pero no se pueden comparar a terrestres con extraterrestres”.

Recibimiento a Messi. “A Messi lo vamos a recibir bien porque obviamente es un crack, hoy es el mejor del mundo. Ojalá nos devuelva el buen recibimiento con goles pero eso ya no pasa por nosotros”.

La figura de Maradona en Nápoles. “Acá mi viejo es Dios sin ningún tipo de dudas. En Nápoles a mi padre lo aman todos. Ya saben lo que dejó en la cancha por el Nápoles. Me llena de orgullo porque pasaron muchos años y lo siguen adorando. El sueño de todos los que lo amamos es que entrene al Nápoles. A él le gustaría pero por ahora no se dió y tenemos que tener respeto por Gattuso y por Gimnasia”.

¿Se te pegó algo de tu padre? "¿Decidme a quién se le pegó la mitad de lo que tuvo en la pierna izquierda? Yo tuve la mala suerte en esto de ser su hijo. Yo jugué al fútbol era buen jugador. Te hago un ejemplo: el hijo, tenía comparación, pero claro con Maldini. La mayoría de las veces no me conviene decirlo, pero a parte de eso estoy orgulloso de ser el hijo de Maradona por todo lo que dio al fútbol. Yo era buen jugador pero las expectativas eran demasiadas, no me dejaron crecer tranquilo. Fueron demasiados los motivos".

¿Messi en el Nápoles? “A Messi lo fichaba para el Nápoles ya mismo. Que esta noche mismo se fuera a concentrar con el Nápoles (risas). Messi es un fenómeno... si Messi es un jugador que si elige meter cinco goles en un partido los mete. No hay drama, juega con una tranquilidad y una calidad increíble. Yo lo adoro a Messi. Los que critican a Messi no entienden nada de fútbol”.

Críticas a Messi en Argentina. “Yo siempre digo lo mismo. Él único jugador que ganó un Mundial solo fue mi viejo, el resto fueron ayudados. En los últimos años a Messi no lo ayudaron”.

Relación Maradona - Messi. “A mí nunca me habló mal de Messi, al contrario, me habló siempre bien. Mi viejo quiere mucho a Messi. Es justo que mi viejo lo quiera porque siempre tuvieron una buena relación”.

Los dos juntos. "Los dos juntos podíamos cerrar todo y le damos las copas al equipo que les tuviera".

¿Messi mejor que Maradona en algo? "En la cancha yo creo que no y fuera de la cancha tampoco. Amo a viejo por lo que es, no lo cambiaría por nadie. Las cosas buenas y las cosas malas. Pero dejo claro que Messi me gusta mucho y que ojalá algún día levante la copa del mundo".

Debate Messi - Cristiano. "Yo me levanto de la mesa y me voy porque no puedo estar comparando a Messi con Ronaldo. Con Ronaldo me saco el sombrero pero es un gran delantero pero no tiene comparación con Messi. Messi no tiene comparación con nadie hoy en día”.

Título de entrenador. “Ya he empezado a entrenar, ojalá pueda cumplir mi sueño de entrenar en Primera o en un gran club”.

Coronavirus. “En Napoli por ahora el tema está tranquilo y está bajo control. Al norte tenemos más problemas. Aquí por ahora estamos bastante bien. Igual están inflando mucho el tema, en el sur por ahora tuvimos pocos casos y la mayoría se salvaron”.