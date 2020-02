Mascarillas para todo(s)

Estos días estamos viendo muchas imágenes en televisión de personas con mascarillas. Es normal y es comprensible el miedo a los virus, pero debería alguien inventar otras mascarillas para no contagiarse de las tonterías que flotan en el ambiente. Yo, por ejemplo, Pepa, recomendaría que te pusieras una de esas mascarillas mientras entrevistas a algunos políticos. De hecho, todos los entrevistadores deberían ponerse siempre una.

Y luego, cuando termines de entrevistarlo, te la quitas y sigues con el programa. Pensarás que no hace falta, que no todos los políticos son contagiosos, pero no te fíes, hija, que los que parecen más sanos son a veces los que más virus tienen. Hazme caso, que ya soy mayor y he vivido mucho, Pepa.