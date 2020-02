Carmena: "En las juventudes se aprende lo que no nos gusta de los partidos"

En el 'Curso de ética política' de esta semana Manuela Carmena reflexiona sobre cómo se llega a la política. ¿Cómo se forma un político? ¿Existe el itinerario ideal para hacer carrera en política?

"Lo que a todos nos preocupa no es que no exista un itinerario, sino que no haya esa formación que creemos que es imprescindible que tenga un político. Luego nos quejamos de los políticos que se insultan, que no tienen capacidad de empatía, que mienten, que se corrompen", dice la exalcalesa de Madrid.

Carmena reflexiona también sobre las renovaciones que tendrían que ver las juventudes de los partidos que son, en definitiva, una cantera de políticos. "Si creemos que hoy día la clase política no tiene esa formación que echamos de menos, es porque se aprende en un sitio donde no hay esa formación. ¿Qué es lo que se aprende en las juventudes? Lo que no nos gusta de los partidos", afirma Carmena, sobre los vicios que se adquieren en las bases juveniles de las formaciones políticas, como es la adoración al líder. "La formación del político debe estar en la formación de la democracia. Debe estar en los colegios, en las universidades, en las empresas".

"Hay que vivir la política y de esa vivencia de la política civil, la que no está en las instituciones, la de todos los días, tienen que salir los líderes políticos", sostiene la exalcaldesa, que cree que los partidos no están en vías de desaparecer, pero sí están "atravesando una crisis de la que no ven el final".