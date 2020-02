La vida en el epicentro del coronavirus en Italia: "Desde la Segunda Guerra Mundial no veíamos medidas así"

El avance del coronavirus en Italia deja ya al menos siete muertos y más de 230 casos de contagio. En esta jornada, la OMS ha alertado de que el coronavirus podría convertirse en una "potencial pandemia" pero ha negado tajantemente que la expansión del coronavirus esté ahora mismo en esa fase. Según la OMS, el porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa entre un 2% y un 4% en Wuhan y aldededor de un 0,7% fuera.

El Covid-19 también se ha dejado sentir en las bolsas, donde se ha producido un lunes negro: el avance del virus ha provocado el mayor desplome bursátil en Europa desde que se produjo en referéndum del 'brexit'. La bolsa de Milán ha caído un 5,5% y el resto de parqués europeos en torno a un 3%. El Ibex 35 se ha dejado más de un 4%: más de 20.000 millones de euros. La propagación del virus fuera de China, sobre todo en Corea del Sur, Irán e Italia ha castigado a todas las bolsas del mundo y Nueva York no ha sido una excepción. Al otro lado del Atlántico el resultado al cierre de las bolsas ha sido parecido al de Europa: Wall Street se ha desplomado y el Dow Jones ha perdido un 3,56%.

En este contexto, especialmente preocupante para España es el avance de la enfermedad en Italia. "Desde la segunda Guerra Mundial no se habían puesta en marcha unas medidas de estas dimensiones", ha asegurado el alcalde Codogno, Francesco Passerini. Codogno es el epicentro del brote en Italia, que ya suma siete muertes, más de 230 contagios y que ha obligado a tomar medidas como el cierre de escuelas y supermercados e incluso la disputa de partidos de la Serie A a puerta cerrada.

Francesco Passerini es el alcalde de Codogno, localidad situada en la zona cero del contagio de coronavirus en Italia. Passerini ha reconocido este lunes en una entrevista con 'Hora 25' que su pueblo está viviendo una situación anómala y que tanto él como sus vecinos la están viviendo con preocupación, pero con confianza en las autoridades italianas.

Alcalde, ¿cómo está usted y cómo están sus vecinos?

No es una situación fácil. Desde la Segunda Guerra Mundial nunca se había puesto en marcha una medida de estas dimensiones. Después de un inicial desconcierto de los vecinos, hoy se confirma que siguen todas las indicaciones de las autoridades competentes con rigor y responsabilidad. Han entendido que lo que se está haciendo se hace para tutelar su salud y la de todos los ciudadanos.

¿Qué es lo que más le preocupa en este momento como regidor de su ciudad?

La preocupación fue más inicial. Cuando nos comunicaron el caso en nuestro territorio, saltó la alarma. Lo que nos dio tranquilad y confianza fue el hecho de gracias a las instituciones sanitarias regionales se activaron mecanismos enseguida que permitieron identificar las zonas de riesgo. Después están los productos de alimentación y primera necesidad. Puedo confirmar que entre hoy y mañana los supermercados y los centros estarán abiertos para poder ofrecer productos de primera necesidad de forma ordenada.

Es lo más importante. Saber que los vecinos pueden adquirir alimentos, medicinas... ¿Mascarillas y guantes también?

Ha habido una muy fuerte demanda de mascarillas. Se agotaron en las farmacias, pero por lo que sé, mañana o ya esta misma tarde los puntos de venta ya se están abasteciendo. El material para el personal sanitario, voluntarios, enfermeros ha estado siempre garantizado. Hablo de guantes y mascarillas. Y sobre todo para los que han hecho intervenciones: los que están haciendo llegar la compra a casa para las personas más vulnerables o los encargados de protección civil.

Sigue sin estar claro cómo y dónde se produjo el primer contagio. No se puede afirmar ni siquiera que fuera allí en Codogno.

No se sabe. No se sabe. Está todavía en fase de análisis por parte de las autoridades sanitarias competentes que están haciendo un análisis epidemiológico de la situación. Probablemente, el contagio fue en un ayuntamiento cercano. Probablemente. Lo están verificando, porque en un alto porcentaje de casos se señala a un ayuntamiento vecino. Esa es la dirección ahora. Tenemos la máxima confianza en las máximas autoridades nacionales e internacionales que desde hace cinco días están haciendo un trabajo muy importante.

Así lo están viviendo los vecinos en cuarentena

Alice D'Adda es de las pocas personas que tiene un permiso especial para moverse dentro de la 'zona roja' del coronavirus. Por las mañanas coge el coche y sale de Maleo, un municipio en cuarentena y va a Casalpusterlengo, otro municipio en cuarentena. Ella puede desplazarse porque la suya es una de las cuatro farmacias abiertas en el municipio de 15.000 habitantes. "Llegan personas de la tercera edad, preocupadas, pero la verdad es que los medios, los periódicos magnifican la realidad". Lo más demandado: mascarillas y desinfectante. "De momento, tenemos mascarillas suficientes, pero nos está costando. Buscamos tener a todos contentos, tomamos nota de las peticiones e intentamos, poco a poco, dar respuesta a todos", explica D'Adda.

A cuatro kilómetros, vive Angelo Bergamaschi. Vive en Codogno y conoce a Mattia, el joven de 38 años que contrajo primero el coronavirus. Está preocupado por cómo puede evolucionar su vecino, pero también está muy atento a cómo se encuentra él mismo. "Todos estamos reconstruyendo cuándo le vimos por última vez, quién estuvo con él. En definitiva, todas los potenciales contactos que tuvimos con él. Fue la preocupación inmediata de todos".

Angelo es comercial y ahora no puede salir de casa. Mantiene el contacto con sus clientes por mail, por teléfono y cuando acaba su particular jornada de trabajo hace lo que no puede hacer habitualmente entre semana. En su caso, leer. Le preguntamos si ha podido hacer la compra, pero ha renunciado a hacerlo porque ha preferido ser responsable. "Lamentablemente, no todas las personas se están comportando de manera correcta. Van a la carrera a comprar productos, cuando se podrían organizar de otra manera. Intentaré ir en los próximos días y espero tener suerte".

La vida dentro del perímetro de seguridad no es fácil, pero Alice y Angelo quieren mantener la calma. Es su prioridad a día de hoy. Lejos de Codogno y Casalpusterlengo vive Marcello. Su casa está al sur de Milán, pero hasta allí ha llegado la alarma por el coronavirus: "Ayer fui a hacer la compra al supermercado, como todos los domingos y había estanterías vacías. No había pasta, latas. Se habían acabado todas las botellas de agua y había muchísima gente que, enloquecida, hacía la compra".