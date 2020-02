El sonambulismo de Ábalos

Bueno, yo creo el temita de Ábalos y su reunión con Delcy Rodriguez ya hemos de ir dejándolo un poquico. Yo tengo unas pruebas que pondrán el punto y final a este asunto.

Fernando Calabría, buenos días.

Buenos días.

El señor Ábalos primero dijo una cosa, luego otra. Sigue sin quedar claro lo que pasó esa noche en el aeropuerto de Barajas. Usted sostiene que el señor Ábalos es sonámbulo.

Efectivamente.

Eso lo explicaría todo.

Claro, el señor Ábalos se fue a dormir aquella noche y fue sonámbulo a Barajas, pero a él le da cosa decirlo y por eso la confusión.

¿Pero en qué se basa para afirmar que el señor Ábalos es sonmámbulo?

Coño, pues porque estuvo aquí en mi casa anoche, en pijama.

¡Pero qué me está diciendo!

Lo que oye, el señor Ábalos se presenta aquí en la casa por las noches, a las 2 de la mañana, a veces en pijama a veces en camiseta y...

¿Pero qué hace?

Pues nada, me mira, con la mirada perdida, a veces camina hasta chocarse con la pared y luego da un paso atrás y sigue en otra dirección, como los coches esos de juguete de los críos que chocan con la pared y dan la vuelta, pues Ábalos igual.

¿Pero por qué va Ábalos sonambulo a su casa?

Es que no solo a mi casa, Ábalos va a otras casas, y por eso, cuando la derecha insiste en que Ábalos se aclare, entendamos por favor que no puede aclararse porque es que él no se acuerda de nada. Pero si hay un vídeo en la sala VIP del aeropuerto en el que aparece Ábalos en pijama, coño, que por eso no quieren que se vea ese vídeo. A ver si se entera ya la derecha de una vez.