Un médico español en el epicentro del coronavirus de Italia

El centro donde trabaja Pau Mateo, barcelonés ahora afincado en Pavía, se ubica en la región de Emilia Romaña y está situado a escasos 20 kilómetros de Codogno. Es el hospital de referencia para la decena de municipios que permanecen en cuarentena por orden de las autoridades italianas. Como él mismo ha explicado en La Ventana, tres de sus compañeros han dado positivo en coronavirus y él se ha sometido a un test, cuyo resultado conocerá en las próximas horas, para saber si también se ha contagiado. Describe la situación que vive estos días como "bastante caótica" y lamenta que no se esté consiguiendo transmitir adecuadamente un mensaje de tranquilidad. "Creo que debemos estar atentos y en alerta, pero no alarmarnos. Hay un pánico innecesario, la gente tiene mucho miedo y eso se nota en que ya es difícil encontrar mascarillas y el jabón desinfectante se está disparando de precio. Se pagan ya 35 euros por un botecito pequeño".

Pau recuerda que la sintomatología del coronavirus, muy similar a la de un catarro o una gripe común, puede provocar que algunas personas hayan pasado la enfermedad y no se hayan enterado. La mortalidad del virus es baja y las muertes que desgraciadamente se están registrando corresponden en su inmensa mayoría a pacientes con otras importantes patologías y de edad avanzada. Por eso, y sin infravalorar la situación, sí pide desdramatizar el impacto del goteo incesante del número de casos positivos pese a la incertidumbre que genera no haber localizado aún al llamado 'paciente cero' que ha desatado los contagios en Italia.

El daño de las fake news

Resulta mucho más práctico mantener la calma y aplicar las medidas de prevención que son sencillas y eficaces. "Lo primero es mantener una buena higiene, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y no tocar mucosas, nariz, boca, ojos, si tenemos las manos sucias. También, en el caso de un acceso de tos o un estornudo, intentar cubrirnos la boca con el codo flexionado y no con las manos para no propagar la carga viral. Y en caso de sintomatología, intentar evitar el contacto directo físico con otras personas, manteniendo una distancia prudencial y usar mascarilla hasta confirmar el diagnóstico, siguiendo las recomendaciones de las autoridades".

El doctor Mateo lamenta el daño que están haciendo las fake news y el tratamiento sensacionalista de algunos algunos medios de comunicación. "Algunos hacen lo que sea por lograr más visitas, y el miedo hace que la gente comparta contenidos muy preocupantes desatando falsedades". "Estos días me estoy encontrando pacientes que me dicen angustiados que están muy preocupados por el coronavirus. Y cuando les preguntas si se han vacunado de la gripe te dicen que no, que no lo tenían muy claro, cuando todos sabemos que es un virus que llega todos los años y que la vacuna es una medida de prevención eficaz".

"Mantengamos la calma y el sentido común"

"Por supuesto que no hay que infravalorar lo que ocurre, pero mantengamos la calma y el sentido común", ha explicado Pau que también ha lamentado los casos de racismo contra la población de origen asiático que está provocando esta situación de histeria colectiva.

Este barcelonés seguirá trabajando estos días con precaución y responsabilidad, intentando hacer su trabajo lo mejor posible. Confía en que no haya resultado contagiado pero, fundamentalmente, porque hay muchos pacientes a los que atender ya que, además del coronavirus, se siguen produciendo infartos, accidentes o casos de gripe común. Casos que no descansan en las urgencias de su hospital como de cualquier otro y que requieren de todo el personal médico disponible cada día.