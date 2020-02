Elisabeth Moss: "Hay que ayudar a las mujeres para que hablen y creerlas"

Elisabeth Moss es una de las actrices más conocidas gracias a series como Mad Men o El cuento de la criada. En las dos ficciones ha interpretado a personajes femeninos que se enfrentan al patriarcado. En la primera, era una publicista en un mundo de hombres, que quiere triunfar, ser creativa y que empieza a entender que eso la deja fuera de lo que se espera de una buena mujer. Eran los sesenta, pero las cosas no son tan diferentes hoy. Ni siquiera en el futuro. El cuento de la criada, de hecho, imagina un futuro distópico y cada vez menos lejano, en el que las mujeres pobres son usadas como órganos reproductores y como disfrute sexual para el deseo masculino de hombres ricos.

En Nosotros se adentró en el cine de género gracias a Jordan Peele y descubrió que el terror sirve para hablar de los grandes traumas que asolan a las sociedades. Por ejemplo, el racismo. Ahora vuelve con los mismos productores a ahondar en otro de los problemas actuales: la violencia de género. El hombre invisible es un thriller psicológico donde Moss interpreta a una mujer que huye de su marido maltratador y que sufre el descrédito de su entorno. Dirigida por Leigh Whannell, es una nueva y original adaptación de la novela del mismo nombre de H. G. Wells.

¿Qué aporta el terror para hablar de problemas sociales?

El género es muy interesante para contar historias porque puedes ir al extremo, no tienes personajes dramáticos, qué cosas suceden que no podrían suceder en una película normal. El terror es también un buen género para mostrar una gran metáfora, un mensaje, y además que sea muy entretenido. Yo llegué a esta película después de hacer la película Nosotros, que también era de terror. Me mandaron el guion y pensé que estaba muy bien escrito y que le daba una gran voz al personaje.

La película ejemplifica un lema feminista español, 'Hermana yo sí te creo' y refleja la violencia de género, ¿cómo ha trabajado con todo esto?

Me lo han dicho en muchos países. Es muy interesante porque llevo haciendo muchas entrevistas en muchos países y te sorprendería ver la de periodistas que me dicen que las estadísticas de violencia de género son horribles en sus países. Esto es un gran problema. En el caso de España es precioso que tengáis este lema y que la gente tenga esa conversación.

¿Cómo ha investigado para entender la falta de credibilidad de las víctimas, que es lo que sufre su personaje en esta película?

Mi investigación para el personaje ha sido también gracias a estar en los últimos años en El cuento de la criada y luego, como mujer y feminista, también sé lo que pasa en mi país. Soy consciente de las cosas y lo que sucede con el movimiento Me too y con la conversación que se ha abierto en la industria y en mi país y pude coger un poco de todo eso y utilizarlo de tal forma que ayude a que las mujeres puedan hablar de lo que ha sucedido y, después de eso creerlas. El primer paso es abrir la conversación, el segundo creer a las víctimas.

¿En El hombre invisible han trabajado con un actor invisible? ¿Cómo es lidiar con una cámara de captura de movimiento?

Una de las cosas más divertidas y que supuso un gran reto. El hombre invisible lo interpretaba un especialista que es buenísimo y practicamos con él y con las cámaras de control de movimiento varias semanas. Era como un baile, tenías que contar cada paso, saber qué hacer en cada punto, nunca había hecho algo así. Lo repetimos varios días y cada vez daba más miedo. Me encanta que a la gente le haya gustado porque pusimos mucho trabajo en ello.