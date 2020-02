Nita de Fuel Fandango: "Lola Flores y Marisol son pilares para mí"

La cantante de Fuel Fandango, Cristina Manjón, más conocida como Nita, visita #ElFaroNiebla y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Candena Ser. Una conversación que comienza hablando del mar, algo indispensable, una inmensidad que reconoce que añora siempre. Elige, además el seudónimo de ‘Maracas’ para presentarte ante los oyentes, un nombre que evoca, para ella, alguien fundamental en su historia como persona y como artista. “Mi abuelo era un músico de Córdoba y tocaba con Antonio Machín, no lo conocí pero arrastro mi pasión por la música por una conexión extraña que siempre he tenido con su recuerdo", ha explicado.

Ha evocado, también, los sonidos de su infancia: a cocina y a música. "Tengo en la memoria el tenedor batiendo el huevo, el mortero, el salmorejo y la música todo el tiempo. Mi padre ponía música clásica para despertar a mis hermanas la noche después de salir de juerga", ha contado Nita.



Pero no solo esa música de su padre o los éxitos de Antonio Machín estuvieron en su formación musical. Suena 'Billie Jean' de Michael Jackson y Nita viaja a su adolescencia y al cassette de alguien que reconoce que le enseñó lo que era ser "un creador en todos los sentidos". Pero, no ha querido dejar escapar la ocasión para recordar dos iconos de la música española que para ella han conformado su imaginario musical. “Para mí Lola Flores y Marisol son todo", ha explicado.



El equipo que forma con Alejandro Acosta desde que graban su primer disco en 2010 los ha llevado hasta su último disco, 'Origen', todo un encuentro con la naturaleza y sus sonidos que han presentado a principios de este año. Se conocieron hace muchos años, Nita era muy joven pero despuntaba ya en Córdoba por sus aptitudes para la música. Costó algún encuentro más para que la cosa fluyese. “Le escribí por MySpace y nunca me contestó porque era muy pequeña”, ha contado.