César Strawberry: "Volvería a escribir esos tuits con total normalidad porque mi trabajo es ser un provocador"

César Strawberry, rapero madrileño, cuya condena por apología del terrorismo ha sido hoy anulada. En esta condena, se la acusaba por varios tweets en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA. El rapero se ha mostrado agradecido, aunque considera que su absolución es más importante para la sociedad que para él individualmente. “Yo daría la enhorabuena a toda la ciudadanía, esto sin duda tiene que repercutir en cómo manejamos el concepto de libertad de expresión”, ha dicho en una entrevista en 'Hora 25' el cantante de Def Con Dos.

Con respecto a sus tweets, ha señalado que “el mal gusto es un derecho”, alegando que existen opiniones ajenas que él no comparte y que no por ello denuncia. “A mí me repugna todo lo que dice Jiménez Losantos, pero jamás abogaría por que le cierren la emisora”, ha afirmado Strawberry, para quien el principal problema se encuentra en “aproximar el juicio moral al juicio penal”.