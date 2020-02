Torra zancadillea la reunión de mañana

Este miércoles se inicia en la Moncloa la ronda de reuniones gobierno de España-gobierno de Cataluña, con Pedro Sánchez y Quim Torra la cabeza, y ya tenemos el primer lío. Un lío que demuestra que Torra tiene menos interés en el encuentro que en la confrontación, porque fue él quien exigió que la reunión fuera de igual a igual, gobierno-gobierno, imposición de grueso calibre que Sánchez fraguó, pero ahora incluye en su delegación a representantes de los partidos. Moncloa no acepta la jugada, que tiene más pinta de maniobra de obstrucción que otra cosa y que no me extrañaría que no fuera la última y que Torra volviera a la carga con lo del relator internacional o con lo que sea para demostrar -como ya hizo con el cambio de fecha- que él dirige el baile en conexión directa con Puigdemont, que el sábado celebra su gran mitin en Perpiñán.

Con tan confusos precedentes, me parece que los ciudadanos tenemos derecho a exigir que, antes de que comiencen las conversaciones, se nos precise con la mayor claridad el objetivo de las mismas y sus límites, porque los participantes están hablando de cosas diferentes. Sánchez afirma que no va a aceptar las dos exigencias oficiales de Torra: autodeterminación y amnistía pero que abre un amplio tema de asuntos económicos y sociales en los que pueden entenderse. Mientras que Torra asegura que eso le parece muy bien, pero que eso lo pueden estudiar otros foros constituidos de forma ordinaria, que el ciclo de reuniones que empiezan mañana tiene por objeto buscar soluciones al conflicto político y eso quiere decir autodeterminación y amnistía.

Nadie ignora que hasta que se celebran elecciones en Cataluña la mesa no pasará de simbólica, pero incluso en ese terreno simbólico, el gobierno Sánchez ya pisa suelo minado y la sociedad entera con él. Por eso, a diferencia de otras negociaciones que requieren discreción y una cierta penumbra, ésta exige un alto nivel de transparencia desde la misma víspera, desde hoy.

POSDATA | Un dato para situar el alarmismo sobre el coronavirus en su punto exacto: cada año mueren en España más de 6.000 personas por la gripe. Este mes de febrero ha habido picos por encima de la media. No ha pestañado nadie.