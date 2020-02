La opinión de Carles Francino

Tengo dudas de si lo que vamos a plantear hoy supone una contradicción en toda regla. Seguramente lo sea, porque hace días que me quejo -y no creo ser el único- de tantas cosas como circulan a lomos del coronavirus de China que no tienen que ver con la salud. Pero hoy vamos a hablar precisamente de eso, no del bicho sino de todo lo que ha generado esta alerta sanitaria. De los bulos y de los prejuicios, el racismo que por ejemplo está aflorando con esta historia, de eso no podemos responder, pero de la saturación informativa a lo mejor sí. Y además poner en solfa la gestión que hacen las autoridades en materia de comunicación. Es mi opinión, ¿eh? Como tal la planteo y además a estas alturas sé que es una batalla perdida; pero no creo -sinceramente- que dedicar horas y horas de programación, gráficos, informar de cada contagio nuevo, goteo continuo, al minuto, reportajes de los turistas aislados en un hotel, avances informativos, especiales, conexiones con mascarillas, estar constantemente, a todas horas con el dichoso coronavirus y al mismo tiempo llamando a la tranquilidad, no creo que sea la mejor idea. Pero a ver quién tiene narices a estas alturas de apearse del tren en marcha.

¡Ojo! Que nadie entienda, ¡por favor!, que nadie entienda que apuesto por el oscurantismo, por no hablar del tema. ¡Para nada! Es un virus nuevo, no hay vacuna todavía, ¡pero no es el ébola, no es la peste bubónica! Lo que digo es que ninguna, ¡ninguna! de las opiniones de expertos en salud, de los que saben de esto, virólogos, epidemiólogos, investigadores, médicos de urgencias… Ni una sola se compadece con el clima de sicosis que se ha creado y sin embargo ahí seguimos: alimentándolo.

Pero, bueno, hay una clave que explica todo eso, hay un factor decisivo, que es el miedo. Ese es el peor de todos los virus; y si el miedo muta en pánico todavía más. Pero luego hay algo que yo también me planteo: ¿nos va la marcha? Porque a veces cuando ocurre una desgracia o surge algún problema parece que hay como una especie de carrera a ver si nos cae algo cerca y podemos contarlo. No sé, son dudas que tengo en la cabeza y quería compartirlas. Sólo eso.