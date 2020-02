Fuentecantos, el pueblo de Soria que lleva 3 años sin agua potable

Cuando hablamos del problema del agua, nos trasladamos a aquellos lugares del mundo donde no tienen acceso a agua potable. Pensamos en pueblos y comunidades de otros continentes, en el cuerno de África, en lugares de Asia o de Sudamérica. Pero no es necesario viajar tan lejos, porque los habitantes de un pueblo de Soria llevan 3 años sin agua potable. Ese municipio es Fuentecantos, donde sus 68 vecinos no tienen agua potable porque está contaminada por un alto contenido de nitratos. En ‘La Ventana’ hemos podido hablar con Juan Carlos García, quien con 21 años es el alcalde de Fuentecantos.

Juan Carlos explica que llevan 3 años abasteciéndose “a través de una cisterna que nos van llenando cada vez que se agota” y matiza que “es el único punto de agua potable en todo el municipio”.

Después de muchas quejas a la administración, la diputación provincial les puso hace 8 meses una cisterna, “estuvimos casi dos años sin poder beber agua potable, la teníamos que comprar directamente”. Según los estudios de la Junta de Castilla y León, la solución más factible es conectarles al agua potable de un municipio cercano, pero Juan Carlos sostiene: “yo creo que es una cuestión más de voluntad política”.

Fuentecantos está a solo 12 kilómetros de Soria, y debido a su cercanía, “mucha gente llama al Ayuntamiento preguntando por parcelas y casas, pero cuando se enteran del problema del agua, nadie quiere saber nada”, cuenta Juan Carlos.