Isabel Coixet resucita a Sylvia Plath en Benidorm

Torre Lugano es el edificio español que ejemplifica lo que ha sido la crisis inmobiliaria en nuestro país. Rascacielos de lujo, de 148 metros de altura, ubicado en un lugar emblemático de la Costa Blanca, el Rincón de Lois de Benidorm, pasó a ocupar las noticias por las averías, retrasos y quejas que sufrían sus inquilinos. Hoy sigue erguido en la ciudad alicantina, formando parte del skyline más famoso de nuestro país. Pero además, es la sede del rodaje de Nieva en Benidorm, la película que rueda Isabel Coixet, con el respaldo de la productora El Deseo.

Coixet ha rodado en Tokio, Vancouver, Nueva York, Barcelona y ahora ha recalado en Benidorm. "Tengo dos grandes hitos relacionados con Benidorm", cuenta la directora. "La primera vez que vine fue para rodar un anuncio de Páginas Amarillas con Manolo Escobar, que encontraba su carro. Lo rodamos aquí porque él vivía aquí, que yo he estado en su casa y he visto su colección de arte maravillosa". Después vino para rodar un documental sobre la corrupción. "Yo quería hacer un documental porque me obsesionaba lo del Mar Menor. Mi idea era hacer como un documental de la corrupción urbanística desde Cadaqués al Mar Menor, mostrando cómo el Levante se había ido destrozando y yo quería hacer algo que empezara en este edificio, en Torre Lugano, que ahora ha cambiado mucho, no era el mismo edificio de cuando yo vine hace diez años. Me parece que es el símbolo de Benidorm: edificios aislados, como lobos".

Carmen Machi y Timothy Spall / ZOE SALA COIXET - EL DESEO

Entre bakalao, regetón, pintas de cerveza, guiris con la piel quemada, jubilados y acordeones, la ciudad sigue respirando un ambiente diferente y acogiendo a turistas de todo el mundo, pocos tan ilustres como una de las primeras en disfrutar de las playas de la Costa Blanca: Sylvia Plath. Pasó la luna de miel con su marido Ted Hughes en la localidad alicantina y tiene mucho que ver con que Coixet haya centrado su película aquí.

Benidorm empezaba a abrirse al turismo, pero no era, todavía, la ciudad costera, llena de rascacielos, de jubilados, de famoseo y de ingleses que es ahora. Carmen Machi interpreta al personaje que tiene el vínculo con la escritora de La Campana de Cristal. "Soy policía, vivo en Benidorm, en un mundo donde se mezclan casi dos países. Tiene la diferencia y es que Isabel le ha dado esa dimensión culta, amante de la poesía y apasionada de Sylvia Plath, que vivió en Benidorm y es una de las poetas con más adictos muriendo tan joven".

Sylvia Plath a Ylenia, la concursante de Gandía Shore, Manolo Escobar, Belén Esteban o a Maria Jesús y su acordeón. Todo eso conforma Benidorm. También las discotecas, las aguas transparentes, la zona vasca o Terra Mítica, el parque de atracciones creado por uno de los alcaldes más famosos de la ciudad: Eduardo Zaplana, que todavía pasea por las calles de la urbe. Todo el microcosmos y el mito que rodea a la ciudad, lo aprovecha Coixet para contarnos una historia de amor, de búsqueda, de misterio. Una historia ambigua, como define Carmen Machi. "Hay algo que tiene mágico los guiones de Coixet y es que es como si estuvieras en la mente de los personajes. Utiliza muy pocos planos y va directa a lo que quiere rodar, pero hay algo muy cinematográfico que hace que entres en la cabeza de los personajes, pero como en todas las cabezas siempre hay algo que no puedes ver. Por eso es una historia ambigua".

Su personaje es la policía que ayuda a encontrar al hermano del protagonista, Timothy Spall, un británico recién llegado y obnubilado con una ciudad que no entiende. "Claro, no encuentra su hermano, no le entienden cuando habla, ve a sus paisanos emborracharse sin parar; pero de alguna manera encuentra a una mujer que le va sacando de esa especie de cueva que se ha construido. Timothy flipó con la ciudad, pero ya le va gustando más", confiesa Coixet. Spall es uno de los grandes actores británicos, habitual de Mike Leigh, ha trabajo con Clint Eastwood, en la saga Harry Potter o con Tim Burton.

La luz del mediterráneo, las banderas del Reino Unido, los personajes de la escena local, todo eso copa esta historia de Coixet. "Tú ves a la gente aquí feliz, con ganas de vivir. Es sobrecogedor. Es una ciudad curiosa, es democrática, con la cerveza más barata de Europa, donde se vende más viagra por metro cuadrado, con más despedidas de soltera de España..." Rodada en inglés, a pesar de ese universo local, dice la directora que mantiene las referencias poéticas, literarias y cinematográficas de la directora, pero también los últimos acontecimientos políticos, como el Brexit.

"Cuando empecé a escribir esto no existía el Brexit, pero en las últimas escrituras lo he incorporado. Estuvimos en un club de un chaval que era fontanero en Leed y que ahora es Drag Queen y en su espectáculo habla del Brexit, y metimos también a otra artista, una acróbata vaginal a la que le he escrito un espectáculo, un homenaje a Bigas Luna". El director catalán está muy presente en este rodaje. Ya rodó en Benidorm, cuando la ciudad acogía multitud de rodajes, Jamón Jamón, y ahora Coixet le ha homenajeado así. "Mucha gente del equipo había trabajado con él y cuando lo rodamos se nos soltó una lagrimita. Sé, que esté donde esté, le va a gustar".

A Timothy Spall se suma otra actriz internacional, Sarita Chouldhury, que interpreta a la mujer fatal, porque la idea de este proyecto surge de una trilogía sobre la reactualización de este estereotipo tan presente en la historia del cine. A ellos se unen Ana Torrent, que interpreta a la señora de la limpieza del apartamento, y Édgar Vittorino, que definen a sus personajes como seres ambiguos. Todo pinta a que Coixet ha sacado a pasear David Lynch por Benidorm, en un paseo donde la luz de la costa siempre tiene debajo un poso oscuro, misterioso y algo perverso. Y es que Coixet ha sacado a pasear a Lynch por Benidorm. Un neo noir, asegura la directora, que recoge todos los mundos de la ciudad: el imserso español, el imserso británico, las despedidas de soltera y un misterio por resolver.