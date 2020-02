Hollywood está lleno de mitos, leyendas y medias verdades. Y como buena industria capitalista, también de intereses comerciales. Hay marcas que forman parte del mobiliario de muchos escenarios y otras que están integradas tanto en el día a día de la gente como de los personajes de la ficción. Ese es el caso de los móviles. Quedan pocas películas que recurran a la cabina telefónica y la inclusión de los smartphones en la tramas, a veces con un papel importante, ha sido progresiva.

Lo que desconocíamos hasta ahora es que hay vetos a su uso según la función del personaje en la historia. Rian Johnson, director de Puñales por la espalda, ha revelado en una entrevista en Vanity Fair, en la que analiza escenas del filme, uno de los grandes secretos de la industria. Apple no deja que los malos y villanos utilicen iPhones en las películas.

"No sé si debería decir esto o no. No porque sea algo malo o algo, sino porque puede joder la próxima película de misterio que escriba. Olvidadlo, lo voy a contar, es muy interesante. Apple te deja usar iPhones en películas, pero, y esto es crucial si alguna vez estás viendo una película de misterio, los malos no pueden llevar iPhones en cámara. Cada director que tenga un villano en su película que quiera mantenerlo en secreto querrá asesinarme ahora mismo", ha desvelado el cienasta.

En su película, de hecho, muchos de los protagonista utilizan iPhone pero hay uno -adivinidad cuál- que no lo hace, y efectivamente, tiene un papel fundamental en la resolución del misterio. El product placement, la inclusión de objetos de una marca en una película, es un negocio medido y lleno de vetos. Apple no es la única que se asegura de no vincular su producto a un villano, otras marcas, por ejemplo, no dejan que se tiren a la papelera, como las de bebidas, o que se destrocen por su uso, como las deportivas.