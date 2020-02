Sergio Dalma: "Siempre he soñado con ser actor"

La cantante Sergio Dalma visita esta madrugada #ElFaro de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'Nero'. Charla con Mara Torres sobre el mar, que reconoce a veces como un desasosiego y sobre su bisabuela María que lo crió los primeros años de su vida y que reconoce como “la primera mujer de la me enamoré”. “Recuerdo encontrarme con ella tras el colegio y sus anécdotas a día de hoy siguen presentes para mí”, ha explicado.

El seudónimo de Nero el que pudo ser su nombre artístico y se quedó en una broma entre amigos inunda la madrugada. Suena ‘Azzurro’ y reconoce que “he tenido Italia siempre presente en mi vida, desde niño y luego durante mi carrera”, ha confesado. Entre la música de Celentano y los libros de Enyd Blayton crece un Sergio Dalma que ahora cuenta con más de treinta años a su espalda subido a un escenario.

Jauma y Rosa, sus padres, que aún viven en Sabadell, reconoce que son para él, y siempre han sido, un apoyo fundamental. Disfrutan sus conciertos y han vivido sus triunfos desde que con ‘Esta chica es mía’ se dio a conocer y dejó su vida anterior en una orquesta.

La noche que cantó el famoso ‘Bailar pegados’ sus padres se reunían en su casa de Sabadell con amigos y familiares y sonó el teléfono: Massiel llamaba al fijo de la casa de Sergio Dalma para desearle suerte. En aquella edición de Eurovisión del 1991 en Roma el catalán defendió un tema que pasaría a la historia de la canción en España. Recuerda junto a Mara Torres una noche llena de nervios que, reconoce, le costaría repetir ante tanto público.

Su nuevo trabajo, editado a finales del año pasado, '30 y tanto', intenta recopilar sus mejores éxitos de estas tres décadas de música con un tono renovado. “Me he preocupado que mis grandes éxitos no fuesen un peso”, ha explicado.

Además, para terminar, nos ha confesado que su mayor sueño, aparte de la música, había sido siempre la interpretación. "Me gustaría haberme dedicado a ser actor también. Me arrepiento no haber compaginado eso con la música para haber sido mejor artista", ha concluido.