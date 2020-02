Juan Antonio Samaranch: "No hay ninguna indicación que nos haga pensar que no se van a celebrar los JJOO"

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch Salisachs ha dado un mensaje de tranquilidad en El Larguero de cara a los Juegos Olímpicos (JJOO): “No hay ninguna indicación por parte de ninguna autoridad competente sobre la materia que nos haga pensar que no se podrán celebrar los JJOO”.

Samaranch se ha mostrado siempre optimista respecto a la celebración de los Juegos: “En este momento, con la información que hay de todos los países afectados, nadie, ninguna entidad está indicando que, con el tiempo que queda, tengamos que contemplar planes alternativos. Otra cosa es que somos gente responsable y tenemos que pensar en cualquier posibilidad pero, de momento, los planes son que seguimos trabajando a tope para los Juegos Olímpicos y dejarlo todo preparado para la fecha que toca y en la que esperemos que todo esto haya pasado (...) La concentración de todo el COI está en la organización de todo lo que hay que organizar para estos Juegos Olímpicos”.

Sobre las declaraciones de Dick Pound: “No creo que haya tenido mala intención. Obviamente, si en el mes de mayo o junio el coronavirus estuviera rampante por todo el mundo estaríamos llegando a momentos de tomar una decisión”.

“Será la OMS la que nos diga qué hacer porque yo a ellos nunca les pediría que nos dijera como organizar los Juegos Olímpicos. ¿Suspender o cancelar los Juegos? Es algo que no toca ahora. Ni lo sabemos. Estamos en otra página completamente. Estamos muy esperanzados por lo que nos dice la comisión médica del COI. Es una gripe, de una nueva cepa, para la que no hay una vacuna, pero se está trabajando duro en ella pero no es tan distinta de una gripe común, de una mortandad determinada y en unos sectores muy determinados”, ha añadido.

Buen pronóstico

Samaranch ha insistido en el mensaje de optimismo de cara al mes de julio: “La epidemia baja rápidamente, el número de casos afectados disminuye cada día en toda China, incluso en la zona cero, el tema parece estar muy bajo control. Desde luego, fuera de la zona cero, el grado de infección es extremadamente bajo (...) Si hay una epidemia en el momento de los JJOO, descontrolada, y hay preocupación en los expertos entonces tendremos que tomar medidas muy serias que vendrán definidas por la OMS. Esperamos que no sea el caso. El escenario para el que se trabaja es que ese no será el caso”.