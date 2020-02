Pues no está mal

Acabó la primera reunión Sánchez-Torra de la pomposamente denominada mesa de negociación, y los resultados, magros, desde luego, son mejores de lo que se podía esperar. Nada de las apuestas mayores planteadas por Torra se mueve, derecho de autodeterminación y libertad para los presos, pero con eso ya contábamos todos, incluido el president de la Generalitat, que presentó la pancarta como un mero ejercicio de estilo.

Algo así como que se sepa que lo he dicho, que yo no me callo nada. Muy bien, debió decirle Sánchez, oído queda pero tampoco vamos a perder el tiempo con estas cosas.

No está mal que se haya hecho un comunicado conjunto, incluso que se hayan fijado reuniones mensuales sin que se hayan tirado los trastos a la cabeza. Y ciegos estaríamos si no fuéramos conscientes de que se ha dado un primer paso para avanzar, con ser cierto que todavía queda un camino más que pedregoso y lleno de trampas mortales.

Y ahora, dejémonos de rodeos, la pregunta. ¿Esquerra va a facilitar que se aprueben los Presupuestos? Pues eso.