Alberto Núñez Feijóo: "Me gustaría que Alfonso Alonso volviera a la política"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se juega la reelección en las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril. Feijóo insiste en que su compromiso con Galicia es superior que el que mantiene con su propio partido, el PP. El actual presidente de la Xunta destacada sus mayorías absolutas para descartar la coalición con Ciudadanos y marcar distancias con Vox.

Feijóo, molesto con la reunión sobre Cataluña

"Una cosa es hablar y otra es negociar. Torra dijo que había venido a Madrid a hablar de autodeterminación y de amnistía. Rajoy no hubiera admitido esa escenografía".

"Izquierda y nacionalismo son conceptos incompatibles".

"¿Cuánto dinero nos va a costar la investidura de Sánchez? ¿Cuánta soberanía nos va a costar la independencia de Sánchez?"

"Sánchez está entregando un cheque en blanco a los independentistas. Torra es un presidente que está inhabilitado como diputado. Y eso no ha hecho nada más que empezar".

"Una cosa es hablar y otra cosa es equiparar desde el punto de vista de soberanía a una comunidad con la nación".

"No esperábamos un aspecto de cumbre internacional".

"Vox a venido a Galicia a echarme"

"Ciudadanos en Galicia es un partido extraparlamentario. Hay provincias donde no quieren pactar con el PP y hay otras que sí. Cada líder de Ciudadanos piensa una cosa distinta en Galicia. Todos lo que quieran un gobierno constitucionalista, juntémonos. Ciudadanos debería aclararse".

"En el País Vasco, el PP es un partido minoritario y en Galicia llevamos tres mayorías absolutas".

"Hacer reproches a nivel nacional a mi partido no me parece justo pero Alfonso Alonso es una persona valiosa en el partido".

"Me gustaría que Alfonso Alonso volviera a la política, pero esas cosas pertenecen al ámbito de una persona. No es fácil tanta generosidad que ha mostrado el PP con Ciudadanos en el País Vasco. No es fácil entenderlo. Comprendo las dos partes. Este partido tiene las puertas abiertas. Vamos a ver si es definitivo o temporal. Quiero decirle a Alfonso Alonso que si tiene alguna tentación de volver a la primera línea política, que vuelva".

"Vox ha venido a Galicia para echarme de la Xunta, Les pido a los gallegos que si no quieren que me vayan, me voten".