La opinión de Carles Francino

Sigmund Freud, el padre del sicoanálisis, utilizó el ejemplo de una manada de puercoespines que querían defenderse del frío para ilustrar la complejidad y las dificultades de la convivencia. ¿Qué pasaba con los puercoespines? Que se apretaban entre ellos para darse calor, se arrejuntaban, pero entonces se pinchaban y tenían que separarse. Y volvían a juntarse, se pinchaban otra vez, y se volvían a separar…así hasta que encontraron una distancia donde los pinchazos y el frío resultaban soportables. O sea, el secreto de la distancia correcta.

Me parece un ejemplo magnífico para ilustrar lo que está ocurriendo con la inmigración. Los árabes, los latinos, los negros, los chinos -utilizo aposta estas palabras, ¿eh? - no suponen ninguna amenaza cuando están lejos; pero si llegan aquí, si hay mezcla… entonces la cosa cambia; y el discurso también: nos quitan los trabajos, colapsan la sanidad, disfrutan de ayudas especiales, roban, no se adaptan a nuestras costumbres… Ahí tenemos desplegado todo el abanico de caminos que conducen a la xenofobia, es decir, el miedo, la hostilidad o el odio hacia el extranjero.

Y eso está en los discursos y las políticas de Trump; en las medidas con las que Boris Johnson pretende filtrar la llegada de extranjeros al Reino Unido postbrexit; en el ascenso de la violencia ultra en Alemania; en los guiños racistas de Salvini en Italia; e incluso en la huelga general convocada hoy en las islas griegas contra los campos de acogida para migrantes. Y también en parte en nuestras vallas, ¿para qué nos vamos a engañar?

Total, que hoy en 'La Ventana' vamos a conocer otras historias, otras miradas que van en dirección contraria. A ver si conseguimos, aunque sea por un ratito, el equilibrio del puercoespín.