El testimonio de Ana Bella, víctima de maltrato: "Nunca te separarás de mí, lo nuestro es amor o muerte"

Ana Bella es una referente en la lucha contra la violencia de género. Su fundación apoya a mujeres maltratadas para que puedan recuperar su vida. Ella misma es una superviviente. Este viernes ha recibido la Medalla de Andalucía en la categoría de Valores Humanos.

Después de once años de maltrato, un día decidió llamar al teléfono que había puesto en marcha la Junta de Andalucía. Eran los tiempos en lo que no existía el 016. "El que era mi marido quería que firmara un documento en el que yo me comprometiera a seguir casada con él, aunque él me siguiera pegando", cuenta Ana Bella. Después de once años, le dijo que no quería que le pegara más. Él le contestó: "No, chiquita no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte".

Fue la primera vez que ella le llevó la contraria. Él se puso muy violento y le dijo, mientras ella rezaba el Padre Nuestro: "Reza, reza que te va a hacer falta porque esta pelea la ganará quien de los dos quede vivo". Se abalanzó sobre ella y ella no podía respirar. Cuando él le dijo que si quería que parara le apretara los brazos, escuchó el llanto de su hijo de nueve meses. Apretó los brazos. Él paró, pero ella ya había dicho basta. Hoy, el que vive oculto y en silencio es su exmarido.

Escucha la entrevista a Ana Bella Estévez, en 'Hora 25':

Sobre su caso de malos tratos

"Yo llame a un 900 200 299 antes de existir el 016. Esa noche, el que era mi marido quería que yo firmase un compromiso a que seguiría casada con él aunque me pegase. Después de 11 años le dije que no quería que me pegara más, que era mejor que nos separásemos, que igual podía ser feliz. El me dijo que lo nuestro era amor o muerte y que nunca me podría separar de él (...) me decía reza que esta pelea la va a ganar el que quede vivo de los dos"

"Se abalanzó sobre mí y yo no podía respirar (...) Siendo maltratada me robó todos los instintos para poder reaccionar a los malos tratos, pero no pudo robarme el instinto de madre. Escuché a mi hijo de nueve meses llorar. Hice lo que él quiso, pero esa noche usé todo eso para coger a mis niños, meterlos al coche e ir a denunciar. Yo llamé a ese teléfono para ver si me podía separar aunque mi marido no quisiera. Es surrealista, pero yo no me daba cuenta de que era una mujer maltratada. Yo soy inteligente, pero no sabía que estaba siendo maltratada"

"Yo no me daba cuenta de que estaba siendo maltratada... ¿Quién se puede dar cuenta? Los compañeros de trabajo, que están con ellos 8 horas al día. Por eso hay que formar a las empresas. Por eso realizamos protocolos con las empresas, pero ellas están consiguiendo acelerar este cambio para que las mujeres puedan romper el silencio"

Sobre cómo superar los malos tratos

"Yo tardé 11 años en salir porque a mí no me ayudaron. Mi hermana me veía moratones en el cuello. Me preguntaba y le decía que mi hijo pequeño me pellizcaba al darle el pecho y fin de la conversación. Si me hubiese dedicado cinco minutos más yo no habría tardado 11 años"

"Como ciudadanos, tenemos que acercarnos y preguntar '¿estás bien?'. Siempre hay que ofrecer la escucha"

Sobre la medalla de Andalucía

"No, no me ha extrañado recibir esta medalla de Vox (...) la mayoría de la población andaluza está por la igualdad"

"Aunque lleva mi nombre, esta medalla es para todas las mujeres supervivientes que han transformado el sufrimiento que hemos vivido en empatía para ayudar a muchas otras"

"El que fue mi maltratador ahora está oculto. A mí me han dado muchos premios, pero él está oculto. Esta medalla significa mucho personalmente porque empecé sola en casa y no podía dormir pensando en el terror silencioso que viví durante 11 años. Yo solo tenía mi historia. Canal Sur me potenció la voz y yo salí a cara descubierta, pensé que no tenía nada que ocultar (...) Los que se deben ocultar son los maltratadores, a ellos hay que recriminar"